詐團賣惨+苦肉計！PO割腕照喊跳樓 還搬出「警察老公」威脅

詐團賣慘！林姓民眾透過網路交易使用「7-11賣貨便」服務，收到自稱買家的女子傳送連結，要求填寫身分證字號等個資開通金流，林男要取消交易，對方卻稱帳戶66萬餘元被銀行凍結，要林男負責，否則要自殺，甚至傳手腕流血圖，「我現在就去跳樓死給你看，等警察來找你」，林男哭笑不得回「請便」就關手機。警方笑稱，詐團為了得逞不擇手段，連「苦肉計」用上。

林男指出，他在「7-11賣貨便」販賣2000元商品，1名女子與他取得聯繫說要購買，緊接著有銀行人員打LINE，說要認證個資開通金流，他直覺有異，回對方要取消交易，對方卻稱他會因此被罰10倍罰款，就掛電話。

不久後，女子LINE林男說，他未完成開通，導致她帳戶裡的66萬4850元被凍結，只要林男完成開通後就可以解凍。林男說不想冒險，要取消交易，對方卻回說，「你要我去死對嗎？不處理我就死給你看」，傳持刀準備割腕照片，林男說要報警，女子又傳左手腕「流血」照片，要脅「我先生是警察，你要坐牢，我現在就去死」，揚言「我現在就去跳樓，等警察通知吧」。林男哭笑不得中掛上電話，直呼詐團是缺業績嗎？竟連割腕、跳樓都出籠。

警方指出，這是假冒超商寄件平台的詐騙訊息，目的是竊取民眾財物與個資，只是沒想到詐團竟然連「苦肉計」都使出來。​只要對方（買家或客服）提到​「簽署金流協議」、​「帳戶認證 / 財力證明」、​「開通誠信保障」，​要求「操作 ATM」或「網銀轉帳」來解除設定等關鍵字，民眾應立即停止交易；7-11賣貨便平台絕對不會因為「沒認證」就凍結訂單，更不會要求匯款來開通功能。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

