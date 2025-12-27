北市中山區地下施工意外 發電機廢氣害2工人中毒送醫獲救

2名在地下作業的工程人員，因一氧化碳中毒感到不適。（記者鄭景議翻攝）

兩名工程人員今日凌晨在台北市中山區林森北路與南京東路一段口進行地下作業時，疑似因為發電機排出的廢氣無法散去，導致一氧化碳中毒感到不適。消防局接獲報案，緊急將兩人送醫救治，所幸治療後都沒有生命危險，後續將由警方依規定辦理職災通報。

台北市警局中山分局中山一派出所今日凌晨5點30分左右接獲119轉報，指在林森北路與南京東路一段口的東北角發生一氧化碳中毒案件。警方趕抵現場了解，發現現場有施工單位將引擎發電機放置在地下環境運作，卻因空間不通風產生不明氣體，造成現場作業的鄭姓男子、蔡姓男子出現中毒症狀。

請繼續往下閱讀...

救護人員到場後，立刻將鄭男與蔡男送往醫院急救，經過醫師診治後，兩人意識清醒且情況穩定，並沒有生命危險。警方隨即在現場進行初步調查與採證，確認事發原因為環境通風不良所致，後續將進一步釐清施工過程是否有相關疏失。

中山分局表示，針對這起意外，後續會依規定向相關單位進行職災通報。警方呼籲，在密閉或通風不良場所使用引擎發電機具時，務必確保空氣流通，並隨時注意人員身體狀況，以防止意外再次發生。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法