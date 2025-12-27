泰達幣交易破局變煉獄 逼男男口交、吃屎錄影取樂！極惡團下場曝

台中地院近日宣判，涉泰達幣交易糾紛將被害人施以凌虐主嫌與多名共犯都被判處10年以上重刑。（資料照）

台中一群男女因泰達幣交易糾紛，竟將多名被害人強行控制行動，不僅勒索金錢，還對其中2名男性被害人施以嚴重身心凌虐，逼迫互相口交、吃排泄物，過程中甚至拿起手機拍攝取樂。台中地院近日宣判，主嫌與多名共犯均遭判處10年以上重刑。

經查，去年11月間，彭姓、楊姓等10餘人與5名被害人，相約台中市西屯區交易泰達幣時，因交易條件未能談攏爆發衝突，楊男等人隨即強行將5名被害人帶往北區一處招待所限制行動，並威逼其中一人將虛擬錢包內逾1萬3千顆泰達幣轉出，非法獲利約40萬元。

眾人並未就此罷手，當晚又因不滿交易過程，對2名男性被害人施以暴力，逼迫配合互相口交、吃排泄物等屈辱行為圍觀起鬨，甚至以手機錄影作樂，被害人因害怕再遭毆打，只能順從。

惡團為躲避查緝，將5名被害人分批轉移至摩鐵、賓館等處，持續向家屬勒索贖金，其中一名被害人趁轉移途中跳車逃生報案，警方隨即循線救出部分被害人，其餘人隔日才獲釋，尤其集團中唯一女性共犯劉女，涉案情節同樣重大。

她不僅多次駕車協助轉移被害人，還拔除被害人手機SIM卡並趁機勒索金錢，在被害人遭羞辱脅迫時也在場拍攝，毫無制止之意。台中地檢署依組織犯罪、擄人勒贖、強制性交等罪提起公訴，台中地院近日審理後，認定犯行重大、手段殘忍，判處主嫌彭男13年、楊男12年8月，其餘核心成員分判處10年至11年不等刑期，劉女遭判11年6月，全案仍可上訴。

