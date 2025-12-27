傻眼！台中民宅遭誤貼尋人啟事 「阿龍欠債還錢、劉德華找你」

外埔一處民宅遭誤貼尋人啟事，屋主很傻眼。（取自臉書我愛大甲2）

台中市外埔區二崁路一處無人居住平房門口今日一早遭張貼數張欠債傳單，屋主一早發現直呼傻眼，傳單印有「協尋愛綁鐵的阿龍、欠債還錢、劉德華找你」等字樣。大甲警方指出，民宅及周邊鄰里並未裝設監視器。初步研判，疑似因債務糾紛對象資訊有誤，導致誤貼傳單。

警方調查，外埔分駐所於今（27）日8時40分許接獲林小姐報案，稱其位於外埔區二崁路之老家，遭不明人士張貼印有「協尋阿龍、欠債還錢」尋人傳單。

林小姐表示，該址目前為老家，僅飼養貓隻並由專人定期前來餵食，平日並無人居住，亦未將房屋出租，今日返家時發現老家遭張貼尋人啟事，令人傻眼，內容雖提及債務糾紛，但全家都不認識「阿龍」此人，還用泡棉的雙面膠黏在牆上，很難清潔。

大甲分局呼籲，民眾處理債務問題應循合法法律途徑解決，若有張貼恐嚇言論、騷擾或毀損他人財物之行為，恐涉犯《刑法》恐嚇、毀損罪或違反《社會秩序維護法》，將加強週邊巡邏勤務，以維護社區治安與居民生活安寧。

