三寶爸中尉偷吃女軍官 元配在2人同居愛巢發現超音波照怒提告

桃園市已婚陳姓中尉軍官外遇同為中尉的王姓女軍官，陳男元配發現後兩人仍高調交往，不僅在營區附近租屋同居，還曾在連長寢室關門獨處，因此被軍方懲處，女方還曾懷有身孕，元配直搗兩人同居愛巢發現超音波，徹底心死對兩人提告求償，桃園地院判處兩人須連帶賠償元配40萬元，陳男因此案失去工作，王女也已退伍，現以臨時工維生。

陳男與元配結婚6年、育有3子，卻於去年9月間與王女開始婚外情，常在line上討論尋覓租屋處、如何與元配離婚，以及剛發生完性行為的鹹濕言語，今年1月間元配備份陳男手機資料時，發現丈夫出軌王女的證據，即使丈夫坦承並試圖挽回婚姻，仍持續與王女高調交往，2人甚至在車內談論「想要色色」、「親一下就好」，女方還透露月經沒來擔心懷孕，對話全都被行車紀錄器錄下，元配另指控，兩人還在營區附近租屋同居，今年6月她在屋內發現兩人臉貼臉及親吻照片，更發現女方2月懷孕超音波照，兩人行為已侵害她的配偶權，她提告要求兩人連帶賠償100萬元。

陳男以元配違法備份他手機為由，控訴證據都是非法取得，行車記錄器等對話玩笑成分居多，且與妻子早在2023年就洽談離婚，雙方感情不睦已久，他因此案失去工作，還需負擔子女生活費及撫養雙親，婚後薪水都交給妻子，他每週只領1000元生活費，幾乎沒有存款，妻子求償金額過高；王女則說，陳男與妻子早無情份，她與陳男縱有肢體接觸等互動，且兩人交往時間甚短，侵害情狀非重，她現已退伍、還有父母要撫養，同樣認為求償金額過高。

判決指出，從元配提出的對話紀錄、照片等證據，足見陳男與王女已超越一般男女相處，也有同居及發生性行為的事實，且曾於去年11月間在連長寢室獨處，因行為違反性別互動分際被懲處，並有陸軍懲處令為證，而陳男辯稱妻子是非法取得證據，但兩人屬夫妻關係，存放資料的隱密性低於一般人的期待，妻子有可能接觸手機及車輛，進而取用對話紀錄，且這些對話侵害元配配偶權，若不即時查證存取，在訴訟上恐難舉證，因此陳男所辯尚非可取，審酌陳男及王女身份、收入及侵害程度等，判決兩人應連帶賠償元配40萬元。

