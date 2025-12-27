台北港2砂石車對撞 1駕駛雙腳遭變形車體壓住

台北港砂石土方車道今天午後發生2輛砂石車對撞事故，其中一輛砂石車駕駛一度受困駕駛座內，經港務消防隊員以破壞剪破壞車體後，才將駕駛救出送醫救治。（記者林嘉東翻攝）

台北港砂石土方車道今（27日）午後發生2輛砂石車對撞事故，其中一輛砂石車連姓駕駛一度受困駕駛座內，雙腳被變形車體壓住，動彈不得；經港務消防隊員以破壞剪破壞車體後，才將他救出送醫，救治後已無大礙。

基隆港務警察隊台北中隊今天午後12時10分獲報，台北港砂石土方車道發生2輛砂石車對撞事故，有1名駕駛受困駕駛座內待援。港務消防隊趕抵發現，33歲楊姓男子駕駛的砂石車，與56歲連姓男子駕駛的砂石車發生對撞；楊駕駛的砂石車右側撞及連男沙石車的駕駛座。

台北中隊表示，由於2輛砂石車對撞力道大，2輛砂石車的車頭變形，連男駕駛的砂石車受創嚴重，致連受困在駕駛座內動彈不得；經港消以破壞剪破壞車門救出，發現連男雙腳遭被撞到變形的車體擠夾傷，趕緊將他送往淡水馬偕醫院就醫。

台北中隊巡邏警員朱俊瑋、蘇佑臻趕抵後，替2名駕駛酒測，測得呼氣酒測值均為每公升0毫克，至於2車為何發生對撞事故，肇事責任歸屬仍有待警方進一步釐清。

