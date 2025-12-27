喪夫未滿百日突收認領通知 人妻驚知枕邊人有私生子怒告小三

台中地院判小三須賠償元配30萬元，仍可上訴。（資料照）

台中市一名人妻在丈夫過世3個月後，竟以「關係人」身分突收到認領子女調解通知書，這才赫然發現，已故枕邊人不僅早有婚外情，還與另一名女子育有私生子，十多年婚姻瞬間崩塌，最終這場情感糾葛也走上法院，一審判小三涉侵權須賠償30萬元，全案仍可上訴。

經查，該名人妻與丈夫結婚十多年，育有一名女兒，丈夫今年4月間因故身亡，直到7月，人妻突然接獲通知丈夫生前已聲請認領一名未成年子女，才揭露丈夫早在2016年間即與另名女子交往，且關係維持多年。

人妻為釐清真相，調閱住家監視器畫面，發現小三曾多次進出住處，甚至被拍下在房間內的親密行為畫面，還留下清楚的聲音與互動過程，此外，人妻也蒐集到丈夫與私生子出遊、慶生、參加學校活動的照片，顯示兩人早已以家庭模式相處，怒向小三求償200萬元。

更關鍵的是，人妻提出小三曾傳訊給婆婆對話內容提及「6年前你們夫妻一起跑路」、「那時你也知道我有小孩了」等語，試圖請求經濟協助，明確顯示小三早已知悉男方已婚身分，卻仍持續交往並生子，庭審中小三辯稱，她直到男方過世後才得知對方已婚，並未侵害配偶權。

法官認為，從訊息內容及監視器畫面中，小三在人妻住家走廊與電梯口刻意遮掩、神色慌張，顯非正常交往情侶應有表現，足認其早知男方婚姻狀態，審酌雙方身分、社會地位及侵害情節後，認定小三構成侵害配偶權，判決應賠償正宮精神慰撫金30萬元，全案仍可上訴。

