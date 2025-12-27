掛羊頭賣狗肉！棋牌社暗營麻將賭場 萬華警4月內抓10家

台北市萬華區漢口街的「金探吉棋牌社」涉嫌經營地下賭場。（記者劉慶侯翻攝）

位在台北市萬華區漢口街的「金探吉棋牌社」，以掛羊頭賣狗肉方式經營地下職業麻將場，周邊並滿佈監視器以防警方臨檢。案經轄管萬華分局蒐證仍順利突破，查獲何姓負責人、把風和賭客共30人，依法移送。

這是萬華分局長陳勇華自8月1日上任後，所破獲的第10家地下職業大賭場，顯示他取締萬華各地下賭場的決心。

萬華分局西門町派出所是根據線報，指稱位在漢口街二段20巷11號地下一樓的「金探吉棋牌社」，佯裝合法經營，實則暗營非法職業賭場，警方立即組成專案小組監控蒐證。

警方調查，這處職業麻將賭場為規避警方突襲查緝，特別選擇有逃生梯可通往後巷的處所營業，並且在前、後門裝設高達13支監視器鏡頭，隨時監控各種狀況，以供賭場可隨時反應。

警方經多次喬賭客入內取證，確認賭客以籌碼兌換現金方式等不法事證，立即調派大批警力執行查緝，當場查獲現場何姓負責人、把風1人、賭客28人，查扣不法所得6萬3千餘元、點鈔機、監視器螢幕、監視器鏡頭13顆、麻將、骰子、電動麻將桌、工作手機等證物。

警方調查，57歲何姓男子是1個月前才開張營業。訊後與員工均依法營利供給賭博罪移送偵辦，另賭客依賭博罪偵辦。

警方查扣各類贓證物。（記者劉慶侯翻攝）

