    首頁 > 社會

    張文喜好遭放大檢視 ACGN創作權益推動協會：動漫不是犯罪的代罪羔羊

    2025/12/27 13:12 記者黃宜靜／台北報導
    張文19日在北車、捷運中山站、誠品南西店等地犯下多起縱火和連續殺人案。（資料照）

    張文隨機殺人案震驚全台，ACGN（動畫、漫畫、遊戲、小說）創作權益推動協會指出，在悲劇發生後，卻再次看見部分媒體「標籤化」手段大肆渲染嫌犯的動漫與手遊經歷，意圖將兇手的殘暴行徑與ACGN文化畫上等號，「動漫不是犯罪的代罪羔羊，請停止製造標籤。」

    ACGN（動畫、漫畫、遊戲、小說）創作權益推動協會在臉書指出，台北車站發生的悲劇令人心碎，該協會全體成員與全台民眾一樣，對逝者感到無比痛心，並為傷者祈福。但令人憤怒的是，在悲劇發生後，卻再次看見部分媒體以「標籤化」方式，大肆渲染嫌犯的動漫與手遊經歷，意圖將兇手的殘暴行徑與ACGN文化畫上等號，對於這種試圖將罪惡轉嫁給特定文化的行為，他們無法接受，並予以最強力的譴責。

    ACGN創作權益推動協會表示，歷史的教訓歷歷在目，當年日本「宮崎勤事件」因媒體的惡意連結，讓無數動漫愛好者蒙受了長達數十年的歧視與誤解。事實證明，興趣並不會殺人，扭曲的人格與社會結構的疏漏才是元凶。愛好動漫的人與所有人一樣，努力生活、熱愛生命；將少數極端個案無限上綱，是對廣大群體的霸凌。

    ACGN創作權益推動協會呼籲，停止污名化連結，並請社會各界將焦點回歸至心理健康機制、社會安全網的補強以及犯罪預防的實質討論，而非停留在對特定愛好的標籤化審判；同時，媒體在報導時，應將動漫文化的內涵正確傳遞，而不是只針對片面的負面內容放大、加深報導。

