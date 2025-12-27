藏3個AirTag在兒子身上 家暴夫跟蹤妻兒遭判刑

林姓男子偷裝3個Apple AirTag 定位追蹤器在兒子書包、外套與運動鞋內，竊錄妻、兒行蹤。基隆地院審結依林違反家庭暴力防治法判處拘役40天。（記者林嘉東攝）

林姓家暴男為掌握妻兒行蹤，被控先後將3個Apple AirTag 定位追蹤器黏在兒子書包、外套與運動鞋內，跟蹤妻兒行蹤。基隆地院審結，依林男違反家庭暴力防治法判處拘役40天，得易科4萬元罰金。

判決指出，林姓男子與妻子婚後，育有1子，2人婚後感情生變，林妻雖與林同住一起，但林妻2年前向法院聲請民事暫時保護令獲准，保護令裁定林不得對妻子與兒子騷擾、接觸、跟蹤等行為；去年1月，林為了掌控妻兒行蹤將具有定位功能的AirTag追蹤器，分別貼黏在兒子的書包、外套裡，並透過手機內應用程序，竊錄妻兒行蹤，未料沒多久就被妻子發現報警。

警方獲報查扣林偷裝在兒子的書包與外套內2個Apple AirTag追蹤器後，林1月底，又買了1個Apple AirTag追蹤器，偷貼黏在兒子運動鞋內；隔天，就被林妻發現報警後查扣。檢方調查時，林坦承前後共裝了3個AirTag追蹤器在兒子書包等處，檢方認定林男竊錄妻兒行蹤的行為，除違反保護令禁止跟蹤、騷擾等規定外，另觸犯妨害秘密罪，遂依刑度較重的違反家庭暴力防治法起訴。

法官審理時發現，林偷裝AirTag追蹤器在兒子身上期間，正值林與妻子在打離婚官司，林擔心兒子每天跟妻子在一起與他日漸疏離，不利於他爭取到兒子的監護權才會觸法，法官審酌林是基於父愛才誤觸法網，縱使予以重判，仍無法解決林與妻子間的家庭問題，遂依林違反家庭暴力防治法判處拘役40天，得易科4萬元罰金。

