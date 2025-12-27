為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    社會

    見錢眼紅》博弈網站主搶賭客彩金 3嫌收押

    2025/12/27 12:05 記者劉婉君／台南報導
    黃、吳2嫌戴黑色頭罩及手套，並用膠帶遮住車牌，尾隨行搶。（記者劉婉君翻攝）

    經營博弈網站的王姓男子，與賭客相約交付彩金30餘萬元，竟和2名同夥策劃走彩金。台南市新化警分局接獲被害人報案後，於案發24小時內將王嫌及同夥黃嫌拘提到案，隔日再拘提另一名同夥吳嫌，全案移送台南地檢署偵辦，並聲請羈押獲准。

    楊姓賭客於王嫌經營的博弈網站贏得賭博彩金30餘萬元，雙方相約於台南市新化區交付彩金。王嫌因缺錢花用，策劃由黃、吳2嫌駕駛以膠布遮蔽車牌的自小客車尾隨，待楊姓賭客取得彩金後，再由黃、吳2嫌戴頭套、手套、持玩具槍及電擊棒，強盜彩金得手後迅速逃逸。

    新化警分局接獲報案後組成專案小組，鎖定涉案車輛與嫌犯身分，通報各分局展開攔截圍捕，於案發後24小時內循線將王、黃2嫌拘提到案，隔日再拘提吳嫌到案，查扣做案使用的電擊棒及毒品等證物，訊後依刑法強盜、毒品危害防制條例等罪，移請台南地檢署偵辦，並向台南地方法院聲請羈押獲准。

    新化警分局表示，對於任何形式的暴力犯罪均採取零容忍態度，呼籲民眾切勿涉足非法賭博活動，以免衍生糾紛甚至暴力事件，若遇可疑情事，請即時報警處理，共同維護社會治安。

    博奕站主王嫌與2名同夥，在案發後24小時內及隔天分別被拘提到案，警方並查獲毒品等證物。（記者劉婉君翻攝）

