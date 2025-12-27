為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    宜蘭市出現跟騷怪客 騎車尾隨女子還偷拍屁股

    2025/12/27 11:59 記者王峻祺／宜蘭報導
    宜蘭市警方鎖定跟騷男子，開立告誡書遏止再犯。（民眾提供）

    宜蘭市警方鎖定跟騷男子，開立告誡書遏止再犯。（民眾提供）

    宜蘭市近日出現1名男子，騎車或徒步尾隨女生，還猥瑣拿出手機偷拍對方屁股，受害者不堪其擾發網求助，並提醒民眾小心這名「跟騷怪客」。警方發現後主動偵辦，約談男子到案說明，因跟騷對象不只1人，依跟蹤騷擾防制法先開立告誡書，遏止再犯。

    家住宜蘭員山鄉的23歲小志（化名），近日下班後徘徊於宜蘭市神農商圈一帶，看見心儀女子竟尾隨在後，更拿出手機偷拍對方，有女子發現嚇得趕快逃離，並發文在社群平台，提醒大家相互注意。

    女網友發文指出，宜蘭神農商圈那一帶，有一個騎銀色機車的男騎士，會跟蹤騎機車的女生，請大家注意，已經多人被他跟蹤，比對照片是同一人！

    另有網友也貼文，徒步走在商圈被這男子偷拍屁股，還跟進公司內上前搭話「這裡是在幹嘛的？」走了更騎來看車牌，行徑相當詭異。

    網友貼文後，思源守望相助隊也立即回覆，強調此人流動區域性較不固定，為保區域安全，已啟動區域加強巡邏機制，請幹部加強宜蘭大學校園周邊及民族路等區域巡邏。

    宜蘭警分局主動偵辦，由轄區民族派出所聯繫被害人釐清案情，並迅速掌握男子身分通知到案，因已構成跟蹤騷擾行為，先對男子開立書面告誡行政處分，2年內再犯，可依法進入保護令或刑事追訴程序。

    宜蘭市出現跟騷怪客，被害女子嚇壞。（民眾提供）

    宜蘭市出現跟騷怪客，被害女子嚇壞。（民眾提供）

