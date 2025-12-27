為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    社會

    「宿戰宿決」！中警攜旅宿業狙擊車手 7大特徵一次看懂

    2025/12/27 11:26 記者許國楨／台中報導
    台中市警方祭出「宿戰宿決」口號並公布車手7大特徵。（警方提供）

    台中市警方祭出「宿戰宿決」口號並公布車手7大特徵。（警方提供）

    詐騙集團不只躲在網路後方，旗下車手近年更頻頻「入住」旅宿場所，讓飯店、旅館、民宿成為金流轉運灰色節點，為了讓詐騙無所遁形，台中市警方祭出「宿戰宿決」口號並公布車手7大特癥，攜手旅宿業者正面迎戰車手，建立1張即時、友善又有效的防詐通報網，宣示「車手哩麥造（你別想跑）」。

    台中市第一分局近日主動邀集轄內多家旅館、民宿與旅宿業者，舉辦防詐座談會，透過真實案例與第一線實務經驗分享，讓業者快速掌握詐騙集團常見操作模式，警方直言，車手不再只是「匆匆來、匆匆走」，而是會偽裝成一般旅客、外籍觀光客，短暫住宿、交收款項後迅速離開，增加辨識難度。

    為此，警方特別整理出「7大車手可能特徵」，成為旅宿第一線的關鍵防詐雷達：

    1、訂房資訊不詳實。

    2、衣著與行為不符旅客或觀光客樣態。

    3、身分證明文件與本人不符。

    4、舉止怪異躲避監視器。

    5、單獨或兩兩結隊行動。

    6、房間外送訂單或包裹多。

    7、僅用現金不留付款紀錄。

    第一分局長林大為強調，上述特徵並非單一標準，而是「提高警覺的提醒訊號」，只要出現多項重疊，就值得留意並通報，此外座談會中，警方與業者同步成立專屬「防詐通報群組」，打造即時雙向溝通平台，一旦發現疑似車手徵象，籲業者在不影響正常營運及旅客權益前提下可立即回報，由警方迅速介入，爭取黃金時間阻斷金流。

    台中市第一分局近日邀集轄內旅宿業者舉辦防詐座談會。（警方提供）

    台中市第一分局近日邀集轄內旅宿業者舉辦防詐座談會。（警方提供）

    台中市第一分局分局長林大為（右）籲業者在不影響正常營運及旅客權益前提下，及早發現異常即時通報警方。（警方提供）

    台中市第一分局分局長林大為（右）籲業者在不影響正常營運及旅客權益前提下，及早發現異常即時通報警方。（警方提供）

