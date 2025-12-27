為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    彰化74歲翁失蹤8天！數百人搜尋 寒流憂失溫

    2025/12/27 11:24 記者湯世名／彰化報導
    陳翁離家至今8天仍未尋獲。（圖由警方提供）

    陳翁離家至今8天仍未尋獲。（圖由警方提供）

    離奇！彰化市1名患有失智症的74歲陳姓老翁，20日晚間出門後即下落不明，警方據報調閱監視器發現，陳翁往和美大肚溪方向步行前進後失去蹤影，包括警方、消防局與民間相關救難協會大舉搜尋，還出動空拍機、搜救犬，連日來共出動數百人次協尋，網友也發動幫忙找人，到今天（27日）第8天仍未尋獲，由於近來氣溫驟降，家屬心急如焚，希望能有好消息。

    家屬向警方報案指出，20日晚間6點多還看見陳翁坐在客廳，但稍後竟不見蹤影，整夜未回家，離家時身穿米色外套、深藍色長褲；警方調閱案發處監視器發現，陳翁當晚步行離開住家，沿福馬街步行至茄苳路2段，往和美大肚溪方向前進，後來即未再發現行蹤，離奇消失，大舉調閱相關路口監視器仍未有所獲。

    包括彰化、和美警方與消防局、協勤民力都出動，連日來在荒地、果園與樹叢中搜索，還派出空拍機從空中搜尋，台灣偵搜犬協會昨天也出動2隻搜救犬加入搜尋，8天共出動數百人次大範圍搜索，仍未能發現陳翁。

    由於近來氣溫驟降，尤其半夜、清晨體感溫度更降至10度以下，家屬心急如焚，甚至上網拜託網友協尋，大批網友也熱心協助搜尋，還有網友建議不妨請示神明，希望能盡快找到陳翁，平安回家。

    警方連日來地毯式搜索仍未尋獲。（圖由警方提供）

    警方連日來地毯式搜索仍未尋獲。（圖由警方提供）

    警方在荒地、果園中搜尋陳翁。（圖由警方提供）

    警方在荒地、果園中搜尋陳翁。（圖由警方提供）

    警方連日來擴大搜索陳翁下落。（圖由警方提供）

    警方連日來擴大搜索陳翁下落。（圖由警方提供）

    相關單位連日來地毯式搜尋陳翁。（圖由警方提供）

    相關單位連日來地毯式搜尋陳翁。（圖由警方提供）

