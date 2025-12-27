為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    假幣商替詐團洗錢害投資人輕生 判刑6年

    2025/12/27 11:10 記者林嘉東／基隆報導
    男子許子嬰被控以幣商身分為掩護，替詐團將詐得被害人102萬餘元贓款，透過虛擬貨幣交易洗錢變現。基隆地院依依加重詐欺罪重判他6年徒刑。（記者林嘉東攝）

    男子許子嬰被控以幣商身分為掩護，替詐團將詐得被害人102萬餘元贓款，透過虛擬貨幣交易洗錢變現。基隆地院依依加重詐欺罪重判他6年徒刑。（記者林嘉東攝）

    基隆市男子許子嬰被控以幣商身分為掩護，替詐團將詐得被害人102萬餘元贓款，透過虛擬貨幣交易洗錢變現。被害人見投資血本無歸，又無力償還貸款而輕生。基隆地院審理時，許抗辯自己是虛擬貨幣個人幣商，未加入詐團騙被害人，法官依檢警提供幣流分析，認為許根本是名替詐團洗錢的假幣商，依加重詐欺罪重判6年徒刑。

    判決指出，31歲許姓男子2年前加入暱稱「PPCT財富創新」等姓名不詳人士籌組的LINE詐騙群組，受詐團指示負責以虛擬貨幣收受贓款並洗錢；隔月，高雄1名被害人誤信詐團投資虛擬貨幣可以獲得高報酬吸引，借貸102萬餘元投資後，發現血本無歸，因無力償還債務輕生。

    高雄檢警從被害人手機裡查出，該名被害人生前曾向自稱是幣商的許男，購買虛擬貨幣，並依指示匯至詐團掌控的第一、第二與第三層電子錢包後，層轉至許男所持有的虛擬貨幣錢包，再轉多層匿名錢包，以此方式洗錢，隱匿贓款流向，最終由詐欺集團收受獲利。

    法院審理時，許男辯稱他是個人幣商，並未加入詐騙集團，但法官李岳依檢警提出許男的虛擬貨幣幣流分析發現，許與詐騙被害人的詐團間有密切聯繫，並以假幣商身分，假借交易虛擬貨幣名義，等被害人購買虛擬貨幣後，再與詐團成員配合，轉入詐團指定的9個電子錢包，以此方式製造金流斷點，掩飾贓款流向，替詐團洗錢。

    法官除依許男犯加重詐欺罪判他6年徒刑，還要向他追徵被害人被詐團騙走的102萬餘元。

