    北市男暗夜四處噴漆塗鴉 文山警逮人交由環保局開罰

    2025/12/27 10:47 記者鄭景議／台北報導
    林男塗鴉不明字眼。（記者鄭景議翻攝）

    41歲的林姓男子，近日數次利用深夜與清晨時段，在台北市文山區街頭非法塗鴉，將號誌桿、公車站牌及公共設施噴塗上不明字樣，嚴重影響市容，引起社群平台討論。文山二分局接獲民眾與里長反映後展開調查，迅速掌握林男身分後，交由台北市政府環境保護局處理後續清理與裁罰。

    警方調查，居住在文山區的林姓男子，多次趁著暗夜出沒，鎖定轄內的交通號誌與公眾設施塗鴉。警方指出，雖然文山區鼓勵多元文化與藝術展現，但未經許可任意在公共設施塗鴉仍屬違法行為，目前已對林男加強輔導與約制。

    根據廢棄物清理法規定，汙染地面、牆壁、電桿等土地定著物，除了責令行為人清除外，可處台幣1200元以上、6000元以下罰鍰。此外，社會秩序維護法也針對這類行為設有3000元以下的罰鍰規定；如果塗鴉內容涉及恐嚇、毀損或不實言論，甚至在私人場所噴漆，還可能觸犯刑法的妨害名譽或毀損等罪名。

    文山二分局表示，任意塗鴉會破壞環境整潔。台北市政府目前已規劃8處合法塗鴉區，其中文山區就有溪洲河濱公園及景美河濱公園北新橋下兩處空間，提供市民合法創作。警方呼籲熱愛藝術的市民多加利用合法場域，民眾如果發現非法塗鴉，可撥打1999熱線檢舉，共同維護良好市容。

    林姓男子近日數次利用深夜與清晨時段，在台北市文山區街頭非法塗鴉。（記者鄭景議翻攝）

    41歲的林姓男子，近日數次利用深夜與清晨時段，在台北市文山區街頭非法塗鴉。（記者鄭景議翻攝）

