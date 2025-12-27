為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    社會

    男子無照闖紅燈撞死騎士 法官：紅燈停綠燈行連孩童都懂

    2025/12/27 09:27 記者蔡政珉／苗栗報導
    男子無照闖紅燈撞死騎士，法官依過失致死罪判處李男有期徒刑2年。圖為苗栗地院。（資料照）

    李姓男子今年6月駕車行經苗栗縣頭份市正興路與隆恩路交岔路口時闖紅燈，直接撞倒行經路口的朱姓機車騎士，導致朱男顱內出血送醫不治。苗栗地方法院近期審理後，發現李男不僅闖紅燈，其駕照更早已被註銷。法官於判決書指出，我國學齡前兒童即普遍知悉「紅燈停，綠燈行」的道理，依過失致死罪判處李男有期徒刑2年。

    李男駕照早已遭註銷卻無視法規開車上路，當他沿正興路行經頭份市正興路與隆恩路交岔路口時，正興路口號誌已變換為紅燈，李男直接闖紅燈撞上沿隆恩路由東往西方行駛、遵循綠燈的朱男。

    朱男因被李男車輛撞擊當場人車倒地，因頭部外傷顱內出血緊急送醫後仍宣告不治。李男當時留在現場並承認肇事，符合自首減刑要件。

    不過，法官審理後認為，李男闖紅燈為肇事原因，其違反注意義務程度極高，並點出「於我國，學齡前兒童即普遍知悉『紅燈停，綠燈行』的道理」，且李男行為造成朱男家屬難以磨滅傷痛、未與家屬和解等情形，依過失致死罪判處李男有期徒刑2年。

