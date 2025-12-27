科技公司老總8旬岳母獲「利多消息」偷買女婿公司股票 賠2萬還判刑

某上櫃科技公司總經理的岳母從「內線」獲悉女婿公司「利多」消息，花212萬偷買股票結果倒賠2萬元。示意圖。（資料照）

某上櫃科技公司與某上櫃零組件公司談策略合作，兩間公司談妥後，科技公司董事長還刻意交待與會的幹部們近期不要購買公司股票，避免涉及內線交易，幹部們聽話沒買，但總經理的80歲岳母得知此事，花212萬元偷買126張女婿公司股票，結果倒賠2萬元，還被法官依違反證交法判刑1年7月。

判決指出，某家從事生產電腦與伺服器外殼、精密鋼模、電源供應器的科技公司，2019年1月與某上櫃零組件公司談策略合作，雙方展開多次談判作業，同年4月9日，兩家公司在會計師事務所內達成協議，並向會計師確認科技公司取得零組件公司股權的可行性及併購前、中、後等會計法令問題。

當談判告一段落，科技公司董事長特別交待與會的幹部、成員，近期不得交易公司股票，以免涉及內線交易責任，幹部們都很聽話，但科技公司總經理的老婆回娘家和母親聊天時，向母親提及此事，80歲的母親認為聽到「利多消息」，偷偷用老公（已歿）和媳婦的股票帳戶，以每股均價約16.81元，花了212萬餘元偷買126多張女婿公司股票。

同年5月20日，兩家公司在公開資訊觀測站分别發布「本公司因有重大訊息待公布，經櫃買中心同意於108年5月21日暫停交易」的重大訊息，但重訊發布後10天，科技公司的股價沒漲還小跌0.18元，導致岳母賠了2萬多元。

台北市調處獲報展開追查，檢調偵辦時，岳母坦承犯行，並透露自己是從女兒處得知女婿公司與其他公司合併的事，本以為是「利多」，沒想到實際上是「利空」；高雄地方法院審理時，法官見岳母坦承透過內線交易買股票還賠錢，依法幫她減刑，依內線交易罪判徒刑1年7月，另宣告緩刑，須向公庫支付5萬元，可上訴。

