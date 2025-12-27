雲林企業相挺！9業者釋出55職缺 助更生朋友重返職場

台灣更生保護會雲林分會媒合9家企業，共提供55個職缺協助更生人復歸，由法務部長鄭銘謙（前右2）見證友善廠商簽約典禮。（記者李文德攝）

法務部為提供更生友善工作環境，致力推動「更生事業群」，台灣更生保護會雲林分會媒合9家企業，共提供55個職缺協助更生人復歸，由法務部長鄭銘謙見證友善廠商簽約典禮。鄭銘謙表示，打造柔性司法環境是政府持續推動目標，企業伸出的每隻手都是支持社會安全最重要力量。

簽約典禮由鄭銘謙主持，保護司司長洪信旭、台灣高等檢察署檢察長暨台灣更生保護會董事長張斗輝、台灣更生保護會雲林分會主委涂金助等人一同與雲林9家產業簽下「更生事業群」友善廠商簽約。

張斗輝表示，企業願意敞開大門提供更生人第二次機會，感謝雲林企業界長期以實際行動支持更生人，並指出唯有政府、企業與社會共同參與，此次9家業者橫跨農業、食品加工、醫療照護、製藥、製造業、營造工程、家具物流及食農教育，提供55個職缺，讓願意重新出發的更生朋友找到穩定工作與尊嚴生活。

鄭銘謙說，更生朋友能否穩定就業，是復歸社會與維持生活秩序的關鍵，有收入有支持就可以找到人生方向。更保雲林分會結合在地多元產業、以系統化模式打造「更生友善職場網絡」，成效顯著，更具示範意義。柔性司法的核心，是讓願意改變的人真正走得下去。企業伸出每雙手都是支持社會最重要力量。

涂金助指出，會協助推動就業前評估、職缺媒合以及就業後追蹤輔導，並協助企業了解更生特性、建置友善環境，使更生朋友能在安全、接納且具彈性的職場中重新建立生活秩序，形成雙贏。

