財神到！12/26 大樂透頭獎開1注 1億彩金獎落苗栗

12月26日開獎的第114000117期大樂透頭獎開出1注，第114000312期今彩539頭獎也開出1注。（台彩提供；本報合成）

12月26日開獎的第114000117期大樂透頭獎開出1注，由苗栗縣頭份市和平里中山路15號1樓「泉鑫彩券行」開出；第114000312期今彩539頭獎也開出1注，由台中市外埔區大同里甲后路三段967號1樓「金富裕彩券行」開出。

第114000117期大樂透中獎號碼「05、07、09、14、17、30，特別號：47」。頭獎開出1注，可得1億元；貳獎開出1注，可得138萬1741元；參獎共57注中獎，每注可得2萬6105元；肆獎共91注中獎，每注可得1萬511元元；伍獎共2632注中獎，每注可得2000元；陸獎共2492注中獎，每注可得1000元；柒獎共2萬2686中獎，每注可得400元；普獎共4萬2017注中獎，每注可得400元。

請繼續往下閱讀...

第114000117期49樂合彩中獎號碼為「05、07、09、14、17、30」。四合共3注中獎，每注可得20萬元；三合共167注中獎，每注可得1萬2500元；二合共4310注中獎，每注可得1250元。

第114000312期今彩539中獎號碼為「01、10、20、27、36」。頭獎開出1注，可得800萬元；貳獎共196注中獎，每注可得2萬元；參獎共6906注中獎，每注可得300元；肆獎共7萬1975注中獎，每注可得50元。

第114000312期39樂合彩中獎號碼為「01、10、20、27、36」。四合共開出6注，每注可得21萬2500元；三合共218注中獎，每注可得1萬1250元；二合共1萬1583注中獎，每注可得1125元。

第114000312期3星彩中獎號碼為「434」。壹獎共51注中獎，每注可得5000元。

第114000312期4星彩中獎號碼為「5844」。壹獎共9注中獎，每注可得5萬元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。

大樂透、49樂合彩中獎號碼。（擷取自台彩官網）

今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩中獎號碼。（擷取自台彩官網）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法