新北國中生割喉案高院宣判 受害楊家專案募款2天暴增逾千萬

高院宣判新北國中生遭割頸命案，判被告郭姓少年、林姓少女各12年、11年，被害人父（左1）、母（右2）不滿，庭後受訪激動落淚稱，現實是加害人受司法層層保護、且獲輕判，被害家屬卻活在恐懼中。（資料照，記者楊國文攝）

新北市某國中2023年12月發生震驚全國的「乾妹」教唆「乾哥」在校園內割喉案，原本新北地院判殺人的「乾哥」未成年郭男9年、教唆的「乾妹」未成年林女8年，高院審理1年多後，改判郭男12年、林女11年，被害人家屬悲憤判決不公，民眾愛心噴發，新北市社會局為楊家設立的「楊生校園重大事件家庭照護」募款專案帳戶，2天來由380多萬元暴增至1424萬元9000餘元。

新北市議員卓冠廷原本也在臉書發文，指新北社會局為割喉案楊家設立的「楊生校園重大事件家庭照護」募款專案，即將在今年12月31日截止，剩下最後5天，希望大家一起幫忙，距離預定幫助楊家支撐後續生活與照護身心障礙姊姊的500萬元目標，還差了140多萬元。

請繼續往下閱讀...

卓冠廷說，他昨天遇到2年前新北某國中割喉案的被害者家屬楊爸爸，看著他疲憊的身影，心裡一陣酸楚，這2年來，楊家為了失去的孩子奔走至今，等到的結果卻不盡如人意；刑事部分，新北地院判殺人的「乾哥」未成年郭男9年、教唆的「乾妹」未成年林女8年，高院審理1年多後，改判郭男12年、林女11年。

民事部分，加害者應賠償938萬元，但對楊爸爸來說，這根本無法兌現，女方只還得起140萬，而且是「分期付款」，每月只付1萬元，男方則是兩手一攤，表示沒有能力和解，一毛不還。或許要向加害者討回公道還需要時間，但我們社會的溫暖可以接住被害者全家。

卓冠廷指出，新北社會局2年前為楊家設立的「楊生校園重大事件家庭照護」募款專案，即將在12月31日截止，募款進度才至72%，高等法院24日改判郭男12年、林女11年，被害人家屬還是覺得判決不公，但民眾用捐款表達對楊家的同情和支持，連日來捐款帳戶暴增至1424萬9000餘元。

高院日前改判新北割喉案2名被告加重刑期，但被害人家屬仍悲喊不公，新北市社會局為楊家設立的募款專案帳戶，2天來捐款暴增。（摘自社會局募款網站）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法