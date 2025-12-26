怪手鏟斗太靠近鐵道 花蓮臨港線貨物列車撞到出軌

花蓮港臨港線鐵路水泥貨運列車出軌。（花蓮港務警察總隊提供）

花蓮港區臨港線鐵路今天發生水泥貨物列車出軌意外，原因是怪手的鏟斗與貨物列車發生撞擊，所幸沒有人員受傷。

花蓮港區臨港線鐵路目前是貨物專用路線，花蓮港務警察總隊調查，今天早上10點多，臨港線鐵路一輛亞洲水泥的貨物列車，在離開港區時於靠近花蓮港17號碼頭附近發生碰撞意外，停放在軌道旁的挖土機，鏟斗不明原因擋住軌道，造成水泥貨物列車前方第一節出軌。

花蓮港務警察總隊接獲報案後，派員警協助排除事故，脫軌的貨車車廂由吊車吊掛回軌道。

警方調查，停放在花蓮港區靠近17號碼頭附近的挖土機，負責碼頭整修工程，駕駛將機具暫時停在該處時，疑似將鏟斗放置位置太靠近臨港線鐵道，造成運送水泥的貨物列車行經時發生碰撞，造成第1節車廂脫離軌道，現場無人受傷。

台鐵東區營運處表示，臨港線為鐵路貨運支線，是花蓮港專用路線，出軌列車是水泥業者所有的貨運車，會派員了解軌道狀況確認是否受損。

花蓮港臨港線鐵路發生水泥貨運列車出軌事故。（花蓮港務警察總隊提供）

