殺債主棄屍山野 叔姪檔被判16年半不等徒刑

男子尤皇智與經營「娛樂城」的周姓業者有債務問題，去年8月間，委託友人宋旻諺出面邀周男協商債務，周男隻身赴約，遭尤男和姪子尤信予聯手殺害，棄屍山野；警方據報循線查獲涉案3人送辦。全案經國民法官法庭審理，屏東地院認定尤皇智與姪子尤信予犯下殺人等罪，各處16年6個月及11年2個月徒刑，宋男犯限制他人行動自由等罪，判處2年6個月不等徒刑，可上訴。

檢警調查，尤皇智遭周男催討賭債，請託友人宋旻諺出面邀約周男協商，並向姪子尤信予稱周男將對祖母不利，要求尤信予共同限制周男行動，去年8月14日晚間，周男隻身前往恆春某包場精靈屋入口處空地等候宋男，尤皇智、尤信予則在旁埋伏，尤信予趁機以繩索套住周男控制行動，尤皇智則上前壓制，並在過程中持攜帶的刀具朝周男左胸刺1刀、右胸刺3刀，復以膠帶纏綑周男眼、鼻、口，周男終因傷重不治。

尤皇智命宋旻諺打開周男開的車，與尤信予將周男屍體抬上車，尤信予開車載尤皇智棄屍滿州鄉里德山區，取走周男勞力士手表、身上及車上現金24萬多元。周男徹夜未歸，家屬發覺有異，16日上午報請警方協尋，警方發現周男車輛遭棄置於屏199甲線路旁，進而鎖定與周男有債務糾紛的尤男，並追出尤男姪子尤信予及友人宋旻諺也涉案，得知3嫌分工將周男殺害棄屍，警方根據3人供詞前往滿州鄉山區尋獲周男遺體，檢方訊後於17日向法院聲押3嫌獲准，目前仍羈押中。

屏東地院國民法官法庭今年12月24日評議後判決如下，尤皇智犯殺人罪，判刑15年，褫奪公權10年；又犯遺棄屍體罪，判刑2年6月；應執行有期徒刑16年6月。尤信予犯剝奪他人行動自由致死罪，判刑10年6月；又犯遺棄屍體罪，判刑2年；又犯收受贓物罪，處拘役40日，得易科罰金，有期徒刑部分，應執行11年2月。宋旻諺犯剝奪他人行動自由罪，判刑2年6月；又犯收受贓物罪，處拘役40日，得易科罰金。

