「信合社被搶劫！」嘉市警防搶演練太逼真 民眾誤信打110

嘉義市警方今演練在高鐵大道一帶逮捕搶匪，過程逼真。（警方提供）

北捷連環攻擊案受全國注目，嘉義市警察局第一分局今到嘉義市第三信用合作社北興分社舉行防搶演練，強化重大刑案即時應變能力，因過程逼真，一度有民眾誤信發生搶案打110報案，事後才得知是演練。此次扮演搶匪的員警還貌似資深藝人鄭進一，因「明星臉」一度引發騷動。

第一警分局分局長吳正文說，近期重大治安案件，提醒警方必須隨時保持高度警覺，年關將近，金融機構、金銀樓、當鋪、超商、加油站等場所現金交易頻繁，為防範發生強盜、搶奪或重大暴力犯罪，舉辦防搶暨攔截圍捕演練。

今演練時，由貌似鄭進一的員警扮演搶匪，在信用合作社行搶得手後騎乘機車逃逸，因演練過程逼真，現場不知情提款民眾誤信發生搶案，撥打110報案，防搶演練警力隨後迅速抵達，才知道是防搶演練，鬆了一口氣感謝警方，「有警真好」。

警方隨即依行員提供的歹徒特徵、逃逸方向，透過無線電通報，由勤務指揮中心指派實施攔截圍捕，最終在高鐵大道一帶查獲搶嫌，完整驗證重大刑案即時反應機制。

嘉義市警方舉行防搶演練，攜手信用合作社加強即時應變能力。（警方提供）

