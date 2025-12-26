苗栗市吸毒男持刀隨機砍人 苗檢防再犯聲請羈押

列管毒品人口何姓男子（中）涉嫌持刀隨機傷人，苗栗地檢署為防再犯，向苗栗地院聲請羈押。（民眾提供）

苗栗市為公路昨晚傳出列管毒品人口何男持柴刀隨機傷人，苗栗警分局今（26）日依傷害、恐嚇罪嫌將何男移送苗栗地檢署偵辦，苗栗檢方以犯罪嫌疑重大，有事實足認為何男有反覆實行同一犯罪之虞，向苗栗地方法院聲請羈押。

苗栗警分局昨天傍晚獲報，苗栗市為公路一家超商有男子持刀意圖攻擊民眾，立即調派北苗派出所優勢警力到場，逮捕持刀男；警方查出，何男先持柴刀砍傷1名婦人，再敲打停等紅燈車輛，然後進入超商不斷揮舞柴刀，重心不穩跌倒2次，後來被警方壓制逮捕，何男為列管的思覺失調症患者，昨晚疑吸毒後犯案，對於犯案動機，一問三不知。

請繼續往下閱讀...

苗栗地檢署立即指派防範恐怖攻擊應變小組成員、檢察官呂宜臻指揮苗栗縣警察局苗栗分局偵辦。

檢察官今天下午訊問後，認為何男涉犯刑法第277條第1項傷害罪、同法第305條恐嚇危安罪嫌，犯罪嫌疑重大，有事實足認為有反覆實行同一犯罪之虞，向法院聲請羈押。

苗栗地檢署發言人、主任檢察官劉偉誠指出，對於危害公眾安全之案件，檢方必定秉持速查嚴辦之態度，採取相應之偵查作為，以守護社會秩序與安寧，遏止恐怖攻擊模仿效應擴散。

