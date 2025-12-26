為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    苗栗市吸毒男持刀隨機砍人 苗檢防再犯聲請羈押

    2025/12/26 17:27 記者張勳騰／苗栗報導
    列管毒品人口何姓男子（中）涉嫌持刀隨機傷人，苗栗地檢署為防再犯，向苗栗地院聲請羈押。（民眾提供）

    列管毒品人口何姓男子（中）涉嫌持刀隨機傷人，苗栗地檢署為防再犯，向苗栗地院聲請羈押。（民眾提供）

    苗栗市為公路昨晚傳出列管毒品人口何男持柴刀隨機傷人，苗栗警分局今（26）日依傷害、恐嚇罪嫌將何男移送苗栗地檢署偵辦，苗栗檢方以犯罪嫌疑重大，有事實足認為何男有反覆實行同一犯罪之虞，向苗栗地方法院聲請羈押。

    苗栗警分局昨天傍晚獲報，苗栗市為公路一家超商有男子持刀意圖攻擊民眾，立即調派北苗派出所優勢警力到場，逮捕持刀男；警方查出，何男先持柴刀砍傷1名婦人，再敲打停等紅燈車輛，然後進入超商不斷揮舞柴刀，重心不穩跌倒2次，後來被警方壓制逮捕，何男為列管的思覺失調症患者，昨晚疑吸毒後犯案，對於犯案動機，一問三不知。

    苗栗地檢署立即指派防範恐怖攻擊應變小組成員、檢察官呂宜臻指揮苗栗縣警察局苗栗分局偵辦。

    檢察官今天下午訊問後，認為何男涉犯刑法第277條第1項傷害罪、同法第305條恐嚇危安罪嫌，犯罪嫌疑重大，有事實足認為有反覆實行同一犯罪之虞，向法院聲請羈押。

    苗栗地檢署發言人、主任檢察官劉偉誠指出，對於危害公眾安全之案件，檢方必定秉持速查嚴辦之態度，採取相應之偵查作為，以守護社會秩序與安寧，遏止恐怖攻擊模仿效應擴散。

    ☆自由電子報關心您，吸菸有害健康☆

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播