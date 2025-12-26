為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    結婚近半世紀情變！ 人妻與小王上摩鐵還被兒子撞見

    2025/12/26 17:24 記者王捷／台南報導
    結婚近半世紀情變！王男控吳男與其妻進汽車旅館遭兒子撞見報警，台南地院判吳男賠40萬元。（情境照）

    結婚近半世紀情變！王男控吳男與其妻進汽車旅館遭兒子撞見報警，台南地院判吳男賠40萬元。（情境照）

    結婚近50年的王姓人夫控訴妻子外遇，指控吳姓小王與妻子晚間前往汽車旅館，行蹤還被兒子發現並報警，最後兩人離婚，台南地方法院認定吳男侵害配偶權，判賠40萬元。

    王男與妻約在1977、1978年間結婚，婚後育有1子。王男主張，吳男明知其婚姻關係，2021年仍與王妻長期交往，兩人通訊軟體對話中有曖昧、露骨內容，並曾在今年1月4日、3月8日一同前往M宿花園汽車旅館，已嚴重侵害他配偶權，提告請求精神慰撫金51萬元。

    吳男否認前往汽車旅館，至於3月8日雖與王妻同往，但只是為了找安靜場所聊天，並無不當或越矩行為。吳男另否認通訊對話截圖與行車紀錄器影像的真正性，主張屬私人談話內容，王男未經同意取證涉及妨害秘密，且證人為王男的孩子，證言可能偏頗，並認為慰撫金請求金額過高。

    法院審酌證人看到母親上了吳男的車後前往汽車旅館還報案，警方進入汽車旅館查看後告知證人與母親與吳男有不正當行為，才得知母親外遇。法院並以車籍資料佐證涉案車輛車主為吳男，認與有夫之婦於晚間共同前往具高度私密性的汽車旅館，以社會上通常的認知，已經不是一般朋友的社交。

    綜合考量王男與妻子結婚近50年，卻在晚年遭逢外遇事件，對王男精神打很大，今年王男也與妻子離婚，吳男行為已足以破壞夫妻共同生活，不法侵害配偶關係的情節重大，所以判賠40萬元，其餘請求駁回。

    熱門推播