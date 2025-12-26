北市模擬演練歹徒持刀攻擊 民眾讚逼真：但「制伏速度太快了」

台北捷運市政府站及市府轉運站危安演練，模擬歹徒持刀無差別攻擊的應變處置。（記者羅沛德攝）

捷運市政府站與市府轉運站今天下午模擬汽油彈攻擊、無差別傷害及大量傷患救治等多種情境，檢驗現行通報、疏散、現場制伏和醫療後送流程。70歲當過兩年兵的徐先生說，模擬演練很逼真，不過，警察制服歹徒的速度太快，對峙過程時間應再拉長，「要久一點、打重一些」，或許較能符合實際情形，但他也補充，由於是演練，還是要控制一下力道。

7階段演練大致可分兩個情境，首先是兩名歹徒在捷運站月台丟擲汽油彈，旅客驚慌竄逃，2人灼傷無法移動、5人嗆傷與3人推擠致傷，保全聽到聲響及火光，立即回報站長及疏散旅客，行控中心接獲異常，危安通報119、110、捷警勤務中心、台北市防災群組，站長與保全配載防護用具滅火，廣播通知旅客發生危安事件，請依人員引導疏散，消防及警察抵達現場搶救及蒐證。

其次為兩名歹徒往2號出口移動，進入市府轉運站內，持長刀攻擊，造成群眾驚慌逃竄，有民眾受傷，4名員警抵達現場，立即以臂盾格檔保護民眾並與歹徒對峙，店家引導民眾躲藏於安全處後拉下鐵門，信義分局支援警力隨後到場，管制各出入口並疏導交通，以防暴鋼叉及電擊槍制伏歹徒。現場傷患眾多，消防局啟動大量傷病患機制，依檢傷分級適當處置，分別後送急救責任醫院，以及社會局慰問傷者等。

徐先生說，平常會在事發地台北車站、中山站誠品南西，以及龍山寺、台北101走動，從新聞報導得知今天市政府站有演練，就到市府轉運站來看，非常逼真。案發後進行大型演練，可以起到安撫民心的作用，因此有其必要性。

雖然徐先生自稱是外行、非專業，但被問到演練內容有無需要改進之處，他提到，警方跟兩名歹徒對峙時間太短，大約只有不到1分鐘便以優勢警力制伏，歹徒兩三下就受傷倒地，應該要再拉長，而且出手有點溫和，應更重一點，才較符合實際狀況，否則遇到凶狠的歹徒可不得了。

