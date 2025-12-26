為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    社會

    屏東無業男網路發文「丟煙霧彈不揪」 嘉警逮人送辦

    2025/12/26 16:15 記者林宜樟／嘉義報導
    嘉義縣警方逮捕吳姓男子。（警方提供）

    嘉義縣警方逮捕吳姓男子。（警方提供）

    張文北捷連續攻擊案出現「模仿效應」，嘉義縣刑事警察大隊科技犯罪偵查隊於網路巡邏，發現匿名帳號在社群平台「Threads」發表「現在揪一個去中山誠品玩」、「丟煙霧彈不揪」等恐嚇公眾言論，為避免引發群眾恐慌及可能的模仿行為，警方昨持拘票到屏東縣，將無業的20餘歲犯嫌吳男拘提到案。

    嘉義縣科偵隊表示，該網路帳號利用Threads社群平台具匿名性及高度擴散特性，發表足以引發社會大眾恐慌的恐嚇言論，經查該帳號屬於屏東縣吳姓男子所有，立即通報屏東縣刑警大隊科偵隊，共組專案小組，報請屏東地方檢察署檢察官指揮偵辦；專案小組同步通報平台下架該不法文章，並利用數位鑑識、科技偵查技術鎖定吳嫌動向，昨將其拘提到案，查扣相關證物，後續將釐清犯罪事實及動機。

    據了解，吳嫌是20多歲年輕人，平時在家上網，並沒有工作，疑因無聊而在網路發文；警方表示，吳嫌行為涉嫌觸犯《刑法》第151條「恐嚇公眾罪」及153條「煽惑他人犯罪」，最高可處二年以下有期徒刑；任何人在網路公開平台發表有關暴力模仿、或針對特定公共場域進行恐嚇言論，不論是否具備實際執行意圖，只要足以造成大眾不安與危害公安，絕非言論自由保障的範圍，將從速究辦。

    警方說，民眾切勿以「開玩笑」或「求關注」心態散布恐嚇言論，相關單位將持續保持密切合作，利用科技偵查方法嚴密巡查網路動態。

    警方到屏東縣將吳姓男子逮捕。（警方提供）

    警方到屏東縣將吳姓男子逮捕。（警方提供）

    圖
    圖
