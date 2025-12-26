為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    桃園男臉書貼文「人死的不夠多」 檢調拘提10萬交保今起訴

    2025/12/26 16:15 記者王定傳／台北報導
    桃園游姓男子在北捷殺人案發後，竟於12月23日中午在臉書貼「我要趕進度了。人死的不夠多」恐嚇言論被逮送辦。（調查局提供）

    桃園游姓男子在北捷殺人案發後，竟於12月23日中午在臉書貼「我要趕進度了。人死的不夠多」恐嚇言論，調查局新北市調查處執行「1219反恐專案」，於網路進行科技偵蒐時，發現此事，報請桃園地檢署「防範恐怖攻擊應變小組」指揮偵辦；檢方接手後指揮新北處、桃園市調查處執行搜索、拘提，複訊後諭知10萬元交保且今已依恐嚇公眾等罪嫌起訴游男。

    新北處執行「1219反恐專案」，於各網路平台進行科技偵蒐時，在12月24日平安夜發現網路張貼「我要趕進度了。人死的不夠多」等意圖危害公眾安全言論，經科技偵查及快速溯源查出是游男所為，旋即報請桃園地檢署「防範恐怖攻擊應變小組」雨股檢察官蕭博騰指揮偵辦。

    檢方當日就指揮新北處會同桃園處執行搜索、拘提游男到案，檢察官複訊後諭知10萬元交保，今依涉犯刑法恐嚇公眾等嫌起訴。

    調查局呼籲，民眾切勿於網路或各類社群平台散布、轉傳涉及暴力、恐嚇或危害公共安全的不當言論，以免造成社會不安及觸犯法律，調查局將持續強化大眾安全，並依法積極查處，以防範可能的模仿恐攻行為，一同守護社會秩序及安定。

