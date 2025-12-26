與EMBA同學吵架氣3年 桃園男臉書貼「人死的不夠多」起訴

北捷案後，游男發文「人死的不夠多」，桃園地檢署迅速起訴。（新北市調處提供）

46歲游姓男子就讀某國立大學EMBA，因3年前與同學產生齟齬，怒氣累積至今，在台北捷運站隨機殺人案後竟起模仿行為，23日以自己臉書帳號張貼「我要趕進度了，人死的不夠多」恐嚇言論，檢調人員循線追出游男住在桃園市蘆竹區並於24日拘提到案，桃園地檢署檢察官訊後諭知10萬元交保，並於2天內、今（26）日下午依恐嚇公眾罪嫌起訴。

起訴指出，游男於3年前因故與就讀EMBA的同學產生齟齬，本月19日見聞北捷殺人案後，基於恐嚇危害公眾犯意，23日以自己的臉書帳號張貼「中○ Ap107的人我全部不要，全部下地獄、永世不得超生，還有吳○○學生我全部不要，我要趕進度了，人死的不夠多」恐嚇言論，法務部調查局新北市調查處發現後，報請桃園地檢署指揮，桃檢隨即指派防範恐怖攻擊應變小組檢察官蕭博騰偵辦，並於24日即時拘提游男到案。經檢察官訊問後，認游男涉犯刑法第151條恐嚇公眾，罪嫌重大，但無羈押的必要，諭知10萬元交保，並於今日提起公訴。

起訴理由指出，游男自承見聞台北捷運站隨機殺人案後，在臉書張貼前述恐嚇言論，足認他將恐嚇言論與殺人案件連結，恐嚇公眾犯意明確，又社會正處在殺人案件恐懼之中，游男言論確實會使民眾產生連結而擴散恐懼。

桃檢呼籲，民眾遇未經查證之訊息，均應保持冷靜、理性，不隨意散布、轉傳不實訊息，以免造成社會恐懼不安，對於散布恐懼言論、擾亂社會秩序、危害公眾安全之不法犯行，均將依法嚴查速辦，並由防範恐怖攻擊應變小組即時應變、積極偵辦，維護社會安定。

