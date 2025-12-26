澎檢召開「防範恐怖攻擊應變小組會議」 強化陸海空區域聯防

澎湖地檢署召開防範恐怖攻擊應變小組會議，邀請軍警憲調單位與會。（澎湖地檢署提供）

台北捷運圈發生重大治安事件，為防範類似事件引發模仿效應，進而危害社會秩序與公共安全，澎湖地檢署署成立「防範恐怖攻擊應變小組」，今（26）日邀集轄區內檢警軍憲調及澎湖縣政府各單位出席，召開防範恐怖攻擊應變小組會議，強化轄內陸海空區域聯防機制。

周士榆檢察長指示與會各單位，對於偵辦涉及網路、大眾運輸系統或公眾得出入場所之恐嚇及危害公眾安全相關案件，應即時啟動應變及強制作為，並主動發布新聞稿或說明訊息，以正視聽、遏止恐嚇或模仿風氣的擴散。相關案件應同步即時通報台高檢署，以強化橫向聯繫及偵辦效能。

會議中，由陳書郁主任檢察官以「2025防範恐攻應變之事件分析與策進」為題，向與會單位分析台北車站及中山商圈發生重大治安事件後，恐攻、恐嚇公眾事件之行為態樣及犯罪類型，並提醒小組成員偵辦此類犯罪行為，應即時發現、即時通報合作、即時追查行為人人別、積極究責、制止言論繼續散布、並確認言論真實性，此外也應宣導民眾保持冷靜理性，避免轉傳未經查證之消息，擴大恐慌。

澎湖地檢署不僅建立「防範恐怖攻擊應變小組」名冊，也成立LINE群組，會後依澎湖縣調查站提案，將航空、海運之主管機關一併加入群組內，以利情資迅速、完整通報。

檢察長強調，對於任何企圖擾亂社會秩序、散布恐懼心理或以暴力、威脅方式危害公眾安全之行為，將依法嚴查速辦、絕不寬貸。

軍警憲調檢及澎湖縣政府人員，共同出席防範恐怖攻擊應變小組會議。（澎湖地檢署提供）

