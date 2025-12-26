新北6連霸特優里長 盜賣里民房產起訴從重量刑

曾獲新北市特優里長楷模殊榮的新北市三重區五順里「六連霸」前里長洪嘉仁。（資料照）

曾獲新北市特優里長楷模殊榮的新北市三重區五順里「六連霸」前里長洪嘉仁，2022年間受一名長者委託辦理補發房地所有權狀時，涉以「夾單」手法在資料中夾帶房屋出售同意書，把長者名下價值約2千萬元的2間房產，移轉登記給周姓友人名下後，再低價以930萬元轉售牟利；新北地檢署今依公務員假借職務上機會三人以上詐欺取財等罪嫌起訴洪嘉仁等4人，並斥責洪惡劣至極，建請從重量刑。

檢警調查，2022年5月間，被害者因土地及建物所有權狀遺失，加上年長洗腎、行動能力及視力均不佳，而求助連任數次里長的洪男，請他幫忙代為申請補發土地及建物所有權狀。

怎料，洪男竟不懷好意，涉以委託他人申請補發權狀需印鑑證明及簽立多項文件為由，把被害者帶到戶政事務所辦理多張印鑑證明，除取得其中數張並趁機竊取被害人印鑑章；他隨後在補發權狀的委任書等文件中，夾雜房地出售同意書、房屋使用協議書、房屋租賃契約等文件，致被害人一時不查加以簽名。

檢警查出，同年11月，洪男將文件盜蓋被害人印鑑後交給朋友周育賢，由周男佯以買賣名義至地政機關辦理不動產移轉登記至自己名下，之後再以930萬元出售給吳姓男子；洪取得價款後除與周分潤、退款100萬餘元給買家外，餘款均以現金領出，陸續存入其女友徐靜紅的多個帳戶內，由徐用以購買金融商品，以遮斷犯罪所得流向。

由於去年間，吳男以租期屆至要求被害人遷讓房地，被害人才發現受騙報案，檢察官劉庭宇今年11月指揮警方發動2波搜索，將洪男聲押禁見獲准，並查扣已遭移轉的2處房地，另查扣洪男名下嘉義縣22處土地、周男名下新北市三重區3筆土地；今依詐欺取財、偽造文書及洗錢罪嫌起訴洪、周、徐3人，買家吳男則涉故買贓物罪嫌。

檢方斥責洪男身為里長，本應扶持轄區內弱勢里民，為渠等提供救助，竟利用被害人對其信任，在被害人甫喪子且長期洗腎、身心狀況均欠佳之際，與被告周男等人共謀盜賣本案房地，造成被害者財產損失甚鉅，甚恐因此流離失所，所為惡劣至極，建請從重量刑。

