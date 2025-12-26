為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    網路留言「丟煙霧彈不揪」、「斬殺芽芽好了」 白目男10萬交保

    2025/12/26 15:03 記者李立法／屏東報導
    屏東吳男在網路留言「丟煙霧彈不揪」、「斬殺芽芽好了」等訊息，屏檢訊後諭知10萬交保。（記者李立法攝）

    屏東吳男在網路留言「丟煙霧彈不揪」、「斬殺芽芽好了」等訊息，屏檢訊後諭知10萬交保。（記者李立法攝）

    張文隨機殺人案震驚全台，屏東吳姓男子卻在案發隔天凌晨於網路社群平台，發表「現在揪一個去中山誠品玩」、「丟煙霧彈不揪」、「斬殺芽芽好了」等文字訊息，製造大眾恐慌，警方據報循線將吳男拘提到案，屏東地檢署偵辦後依恐嚇公眾等罪嫌諭知吳男10萬元交保，並呼籲民眾共同遏止恐怖攻擊模仿效應擴散。

    台北捷運台北車站及中山站商圈19日發生隨機攻擊事件，造成多人死傷，27歲凶嫌張文犯案後逃往誠品南西店頂樓於當晚墜樓身亡，引起舉國震驚；屏東吳男卻在大眾還心有餘悸時，選在20日凌晨1時許，在其屏東縣住處，經由網際網路設備，登入Threads社群平台，發表「現在揪一個去中山誠品玩」、「丟煙霧彈不揪」、「斬殺芽芽好了」等文字訊息，製造社會恐慌。

    屏東警方經蒐證及過濾相關事證後，於25日循線將吳男拘提到案，檢察官訊後，認為吳男涉犯刑法第151條恐嚇公眾等罪嫌，諭知10萬元交保，限制住居，並定期向指定派出所報到，禁止散布恐嚇公眾言論。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播