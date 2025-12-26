為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    柬埔寨列洗錢高風險政府不同調？ 調查局：FATF未列黑名單我國無法單獨調整

    2025/12/26 14:52 記者王定傳／台北報導
    法務部調查局。（資料照）

    法務部調查局。（資料照）

    媒體今報導，針對將柬埔寨列洗錢高風險，法務部及經濟部不同調，恐讓打詐洗錢防制大打折扣，呼籲盡快補破網；法務部調查局今指出，柬埔寨並沒有被「國際防制洗錢組織（FATF）」列入「防制洗錢及打擊資恐有嚴重缺失的國家或地區（俗稱：黑名單）」或「未遵循或未充分遵循國際標準的國家或地區（俗稱：灰名單）」，我國無法單獨調整名單內容。

    調查局表示，調查局是FATF的黑名單與灰名單等，通報金融機構及指定非金融事業或人員的主管機關，轉知所屬採取相應措施；柬埔寨雖未被列入上述黑、灰名單，惟鑑於國內面對詐欺、洗錢相關跨境金流高風險，調查局已利用多重管道，持續促請金融機構及指定非金融事業或人員，以風險為基礎，注意柬埔寨等涉詐高風險國家、地區相關的客戶及交易，採取強化確認客戶身分及交易審查等措施並注意申報可疑交易。

    媒體今報導，經濟部投審司急在11月17日將柬埔寨放入洗錢高風險地區，但根據法務部調查局引用「防制洗錢金融行動工作組織」（FATF）高風險及加強監督國家或地區名單，柬埔寨早在2022年就被移出。由於銀行處理海外資金是遵循法務部名單，朝野立委均認為投審司、法務部不同調，恐讓打詐洗錢防制大打折扣，呼籲盡快補破網。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播