柬埔寨列洗錢高風險政府不同調？ 調查局：FATF未列黑名單我國無法單獨調整

法務部調查局。（資料照）

媒體今報導，針對將柬埔寨列洗錢高風險，法務部及經濟部不同調，恐讓打詐洗錢防制大打折扣，呼籲盡快補破網；法務部調查局今指出，柬埔寨並沒有被「國際防制洗錢組織（FATF）」列入「防制洗錢及打擊資恐有嚴重缺失的國家或地區（俗稱：黑名單）」或「未遵循或未充分遵循國際標準的國家或地區（俗稱：灰名單）」，我國無法單獨調整名單內容。

調查局表示，調查局是FATF的黑名單與灰名單等，通報金融機構及指定非金融事業或人員的主管機關，轉知所屬採取相應措施；柬埔寨雖未被列入上述黑、灰名單，惟鑑於國內面對詐欺、洗錢相關跨境金流高風險，調查局已利用多重管道，持續促請金融機構及指定非金融事業或人員，以風險為基礎，注意柬埔寨等涉詐高風險國家、地區相關的客戶及交易，採取強化確認客戶身分及交易審查等措施並注意申報可疑交易。

請繼續往下閱讀...

媒體今報導，經濟部投審司急在11月17日將柬埔寨放入洗錢高風險地區，但根據法務部調查局引用「防制洗錢金融行動工作組織」（FATF）高風險及加強監督國家或地區名單，柬埔寨早在2022年就被移出。由於銀行處理海外資金是遵循法務部名單，朝野立委均認為投審司、法務部不同調，恐讓打詐洗錢防制大打折扣，呼籲盡快補破網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法