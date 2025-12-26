為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    沙鹿租地誆停車場卻倒廢棄物 中檢起訴104人揭暗黑清運鏈

    2025/12/26 14:31 記者許國楨／台中報導
    周男將承租停車場作為囤放廢棄物場域。（中檢提供）

    周男將承租停車場作為囤放廢棄物場域。（中檢提供）

    台中市沙鹿區一處以停車場名義出租的土地，長期有大型卡車頻繁進出、傾倒不明廢棄物引發周邊居民不滿檢舉，意外牽出一條橫跨多家環保業者、結構縝密的非法清運黑鏈，全案歷經半年多偵辦，台中地檢署近日偵結，依違反廢棄物清理法等罪嫌起訴幕後主導者在內共104人。

    台中地檢署接獲檢舉後，立即啟動「檢警環查緝環保犯罪聯合小組」機制，由主任檢察官吳錦龍規畫「淨土專案」，整合檢警、環保單位情資深入追查，查出周姓男子曾經營環保公司，但因非法設置貯存場、轉運站遭主管機關撤銷資格並遭起訴，表面退出清運市場，實際仍掌控持有乙級許可證隆福公司，向不知情地主承租沙鹿區土地做停車場，暗地則收受大量廢棄物牟利。

    為規避查緝，周男夥同楊姓母親、林姓表弟及員工，將場內廢棄物進行簡易分類後，再利用福隆公司車輛轉運，並在環境部申報系統中虛偽填報產源，謊稱廢棄物由合法車輛直接自工地載運，以「合法車輛」與「不實數據」掩蓋非法轉運站事實。

    檢方統計，僅去年1月至8月間，該場址即收受營建混合廢棄物超過3萬立方公尺、廢木材逾100萬公斤，並以每公斤4至6元、或每立方公尺1500至2500元不等價格向業者收費，不法所得高達2311萬餘元，涉案清運者中，包含多家原本領有乙級、丙級許可證的合法業者，仍鋌而走險違規清運，其餘則為完全無證的地下業者。

    專案小組自去年8月起前後發動6波搜索，搜索24處、帶回171人到案，檢方認定該集團以「合法掩護非法」長期牟利，近日偵結依廢棄物清理法、偽造文書等罪起訴集團核心周男、楊女及林男，以及多家環保、非法清運業者共高達104人，其餘67人考量涉案情節較輕，予以緩起訴。

    周男租用台中市沙鹿區土地佯做停車場，實則提供違法清運業者傾倒廢棄物。（中檢提供）

    周男租用台中市沙鹿區土地佯做停車場，實則提供違法清運業者傾倒廢棄物。（中檢提供）

    周姓男子貪圖暴利非法收受營建廢棄物。（中檢提供）

    周姓男子貪圖暴利非法收受營建廢棄物。（中檢提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播