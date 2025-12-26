沙鹿租地誆停車場卻倒廢棄物 中檢起訴104人揭暗黑清運鏈

周男將承租停車場作為囤放廢棄物場域。（中檢提供）

台中市沙鹿區一處以停車場名義出租的土地，長期有大型卡車頻繁進出、傾倒不明廢棄物引發周邊居民不滿檢舉，意外牽出一條橫跨多家環保業者、結構縝密的非法清運黑鏈，全案歷經半年多偵辦，台中地檢署近日偵結，依違反廢棄物清理法等罪嫌起訴幕後主導者在內共104人。

台中地檢署接獲檢舉後，立即啟動「檢警環查緝環保犯罪聯合小組」機制，由主任檢察官吳錦龍規畫「淨土專案」，整合檢警、環保單位情資深入追查，查出周姓男子曾經營環保公司，但因非法設置貯存場、轉運站遭主管機關撤銷資格並遭起訴，表面退出清運市場，實際仍掌控持有乙級許可證隆福公司，向不知情地主承租沙鹿區土地做停車場，暗地則收受大量廢棄物牟利。

請繼續往下閱讀...

為規避查緝，周男夥同楊姓母親、林姓表弟及員工，將場內廢棄物進行簡易分類後，再利用福隆公司車輛轉運，並在環境部申報系統中虛偽填報產源，謊稱廢棄物由合法車輛直接自工地載運，以「合法車輛」與「不實數據」掩蓋非法轉運站事實。

檢方統計，僅去年1月至8月間，該場址即收受營建混合廢棄物超過3萬立方公尺、廢木材逾100萬公斤，並以每公斤4至6元、或每立方公尺1500至2500元不等價格向業者收費，不法所得高達2311萬餘元，涉案清運者中，包含多家原本領有乙級、丙級許可證的合法業者，仍鋌而走險違規清運，其餘則為完全無證的地下業者。

專案小組自去年8月起前後發動6波搜索，搜索24處、帶回171人到案，檢方認定該集團以「合法掩護非法」長期牟利，近日偵結依廢棄物清理法、偽造文書等罪起訴集團核心周男、楊女及林男，以及多家環保、非法清運業者共高達104人，其餘67人考量涉案情節較輕，予以緩起訴。

周男租用台中市沙鹿區土地佯做停車場，實則提供違法清運業者傾倒廢棄物。（中檢提供）

周姓男子貪圖暴利非法收受營建廢棄物。（中檢提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法