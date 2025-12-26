為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    控介入女牙醫遭黑幫爆打 友人誹謗許淑華辦公室主任遭起訴

    2025/12/26 14:28 記者王定傳／台北報導
    痛打女牙醫師的周男（中）遭逮移送法辦。（資料照）

    痛打女牙醫師的周男（中）遭逮移送法辦。（資料照）

    台北市沈姓女牙醫師今年5月遭一名佯裝是病患的周姓男子爆打，檢方查出是地球村美日韓語負責人陳中義涉佯以不動產權狀作保，向沈姓女牙醫等人借得3千萬元後，評估該不動產都更後可達20億元，找黑幫討回被拒後，黑幫即派小弟打人；怎料，沈女遭打後，其蔡姓友人曾向媒體表示對方：「找許淑華辦公室主任黃小姐，然後找了靜安會來處理這件事情」，台北地檢署今日依誹謗罪嫌起訴蔡女。

    檢警追查，陳中義因財務窘迫，佯以不動產權狀作保，向沈姓女牙醫等人借得3千萬元；事後，陳男評估該不動產都更後可達20億元，經人介紹，找上竹聯幫靜安會大哥夏尉瀧，想取回權狀。

    檢警調查，陳中義多次約沈姓女牙醫等人商談，表示竹聯幫靜安會在處理該債務，想取回權狀遭拒，今年4月提出以1500萬元換回權狀仍遭沈女拒絕，夏男憤而透過手下徐若修找打手周子鈞，前往沈女診所「假洗牙、真找碴」痛毆對方。

    女牙醫被打後，其友人蔡姓女子召開記者會指稱，「借了3千萬我們也都匯款給他也公證了，他拿了權狀不給我們設定也不還錢，然後就找了許淑華辦公室主任黃小姐，然後找了靜安會來處理這件事情」。

    民進黨北市議員許淑華隔日發布聲明澄清，本人與辦公室人員未與該案相關人有任何聯繫，對於所有不實指控，將一律報警並提告；檢方調查後認為蔡女所為已足以貶損黃女的人格與社會評價，依誹謗罪嫌起訴。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播