控介入女牙醫遭黑幫爆打 友人誹謗許淑華辦公室主任遭起訴

台北市沈姓女牙醫師今年5月遭一名佯裝是病患的周姓男子爆打，檢方查出是地球村美日韓語負責人陳中義涉佯以不動產權狀作保，向沈姓女牙醫等人借得3千萬元後，評估該不動產都更後可達20億元，找黑幫討回被拒後，黑幫即派小弟打人；怎料，沈女遭打後，其蔡姓友人曾向媒體表示對方：「找許淑華辦公室主任黃小姐，然後找了靜安會來處理這件事情」，台北地檢署今日依誹謗罪嫌起訴蔡女。

檢警追查，陳中義因財務窘迫，佯以不動產權狀作保，向沈姓女牙醫等人借得3千萬元；事後，陳男評估該不動產都更後可達20億元，經人介紹，找上竹聯幫靜安會大哥夏尉瀧，想取回權狀。

檢警調查，陳中義多次約沈姓女牙醫等人商談，表示竹聯幫靜安會在處理該債務，想取回權狀遭拒，今年4月提出以1500萬元換回權狀仍遭沈女拒絕，夏男憤而透過手下徐若修找打手周子鈞，前往沈女診所「假洗牙、真找碴」痛毆對方。

女牙醫被打後，其友人蔡姓女子召開記者會指稱，「借了3千萬我們也都匯款給他也公證了，他拿了權狀不給我們設定也不還錢，然後就找了許淑華辦公室主任黃小姐，然後找了靜安會來處理這件事情」。

民進黨北市議員許淑華隔日發布聲明澄清，本人與辦公室人員未與該案相關人有任何聯繫，對於所有不實指控，將一律報警並提告；檢方調查後認為蔡女所為已足以貶損黃女的人格與社會評價，依誹謗罪嫌起訴。

