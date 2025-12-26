為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    自中國走私｢喵喵」原料100公斤 3毒梟遭起訴

    2025/12/26 14:11 記者林嘉東／基隆報導
    林姓男子夥同呂姓、周姓男子，自中國廈門走私來的「喵喵」先驅原料「1-甲基苯基-1-丙酮」近100公斤來台。基隆地檢署偵結，將林等3人依涉犯懲治走私條例等罪起訴。（記者林嘉東攝）

    林姓男子夥同呂姓、周姓男子，自中國廈門走私來的「喵喵」先驅原料「1-甲基苯基-1-丙酮」近100公斤來台。基隆地檢署偵結，將林等3人依涉犯懲治走私條例等罪起訴。（記者林嘉東攝）

    基隆地檢署指揮法務部調查局航業調查處基隆調查站等單位，8月成功攔截1批從中國廈門走私來的「喵喵」先驅原料「1-甲基苯基-1-丙酮」近100公斤，循線緝獲毒梟林姓男子等3人，今（26日）將林等3人依涉犯懲治走私條例等罪嫌起訴。

    起訴指出，財政部關務署基隆關查緝人員8月間，發現一批從中國廈門進口來台的玻璃瓶可疑，通報航調處基隆調查站追查，發現該批貨物已轉運至新竹物流公司台南麻豆營業所，報請基隆地檢署指揮偵辦攔截該批貨物，發現玻璃瓶內，夾藏「喵喵」先驅原料「1-甲基苯基-1-丙酮」10桶，合計淨重95公斤餘。

    由於「1-甲基苯基-1-丙酮」為4級毒品，一旦闖關成功，製成數10萬包3級毒品毒咖啡「喵喵」，黑市價格逾4000多萬。檢警循線先至台南麻豆，逮捕領取包裹的林男，拘提在附近的呂男，再至高雄左營區逮另名共犯周男；隔天向法院聲請羈押3人獲准。

    檢警查出，該批毒品是由林出資台幣50萬元，周拿著50萬至中國廈門找人，將毒品分裝夾藏在玻璃瓶後，安排不知情的貨運公司將毒品運來台灣，呂則提供收件人資訊；檢方認定林等3人共謀，走私「喵喵」先驅原料「1-甲基苯基-1-丙酮」來台，涉犯毒品危害防制「運輸第4級毒品」，與懲治走私條例「私運管制物品進口」等罪起訴，並將林等3人移審至法院。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播