「路怒症」駕駛不滿遭逼車持球棒逞凶 桃警快打部隊3分鐘抵達現場

曾男不滿遭王男逼車，在停等紅燈時，持鋁製球棒狠敲王男車輛照後鏡。（記者鄭淑婷翻攝）

桃園市桃園區中正路往復興路方向，昨（25）日發生行車糾紛，30歲曾姓男子不滿遭54歲王姓男子逼車，在停等紅燈時持鋁製球棒狠敲王男車輛照後鏡，桃園警分局武陵派出所獲報，啟動快打部隊於3分鐘內趕抵，當場查扣球棒並依恐嚇及毀損罪嫌，將曾男移送桃園地檢署偵辦。

警方表示，武陵所接獲民眾報案稱有行車糾紛，一方駕駛持球棒砸毀對方車輛照後鏡，立即啟動快打部隊，5名員警3分鐘內即趕到現場；據了解，曾男當時駕駛自小客車由桃園區中正路往復興路方向行駛，同向王男由右側硬要切進車道，他擔心發生碰撞鳴按喇叭警示，但對方仍強行逼迫他讓道，曾男一時氣憤，於停等紅燈時下車理論，並持平日練球用的鋁製球棒猛敲對方車輛照後鏡，王男則表示，他在路旁讓家人下車後準備駛入車道，並沒有逼車行為，不知為何會被砸車。

員警於釐清案情後，當場查扣球棒，並依恐嚇及毀損罪嫌移請偵辦，桃園警分局也嚴正聲明，絕不容許任何人以暴力手段解決爭端，違法者必定嚴懲不貸。

