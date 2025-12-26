為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    桃市議員擬參選人看板遭破壞 警1小時逮人他辯「酒後心情不佳」

    2025/12/26 13:57 記者鄭淑婷／桃園報導
    簡伊翎懸掛於蘆竹區南福街255巷的選舉看板遭人破壞。（記者鄭淑婷翻攝）

    簡伊翎懸掛於蘆竹區南福街255巷的選舉看板遭人破壞。（記者鄭淑婷翻攝）

    擬參選桃園市蘆竹區市議員的簡伊翎，正在爭取民進黨內初選提名，她懸掛於南福街255巷的選舉看板，近日遭到惡意破壞，蘆竹警分局1小時內逮到涉案的朱姓男子，當下他酒測值高達0.87mg/L，辯稱是酒後心情鬱悶而犯案；簡伊翎表示，相關事證交由司法程序處理中，是否涉及任何教唆、慫恿或幕後操弄，將交由司法機關依法釐清，她會全力配合調查、依法追究。

    蘆竹警分局南竹派出所員警於25日上午7點40分巡經南福街255巷口時，察覺簡伊翎的選舉看板遭人割破毀損，警方隨即成立專案小組並調閱周邊監視器過濾可疑人車，經查毀損行為發生於25日清晨6點33分，1名男子騎乘腳踏車行經該處，持尖銳物對布條進行割毀，警方掌握行蹤後於1小時內將涉案的朱男查獲到案。

    朱男到案時渾身酒氣，經實施酒精測定，酒測值高達0.87mg/L，他供稱，因飲酒後心情鬱悶，行經該處時，隨手撿拾路邊玻璃碎片割破看板洩憤，並稱純屬個人酒後失控行為，警方訊後依毀損罪嫌將他移送桃園地檢署偵辦。

    對此，簡伊翎表示，選舉可以競爭、理念可以辯論，但破壞、恐嚇與違法行為，從來不是民主的一部分，任何企圖以非法手段干擾選舉秩序的作為，都已明確踩到法律紅線，她參與這場選舉，是要用政策、專業與行動爭取市民的信任，而不是讓民主被破壞、被操弄，守住法治，就是守住民主，「這一點，我不會退讓」。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

    涉嫌破壞的朱姓男子到案後供稱，因酒後心情不佳，隨手撿拾玻璃碎片割破看板洩憤。（記者鄭淑婷翻攝）

    涉嫌破壞的朱姓男子到案後供稱，因酒後心情不佳，隨手撿拾玻璃碎片割破看板洩憤。（記者鄭淑婷翻攝）

