醫美儀器租賃投資全是假！假董娘盜圖、人設打造破億龐氏騙局

巧女形塑成功商業人士形象，開名車出入高級場合。（警方提供）

刑事局中打第六隊近期破獲一個吸金詐騙集團，查出巧姓女子所主導的醫美儀器租賃投資案，並未從事任何實質醫美設備交易，而是透過精心包裝話術與人設經營，吸引資金不斷流入，再以後期投資款支付前期配息，最終因收取資金速度無法跟上鉅額支出，眾多投資人血本無歸，典型「龐氏騙局」宣告破局。

經查，巧女對外宣稱自家美體美容公司已與多家醫美診所、醫療院所簽訂租賃合約，實際卻從未提供可供查證的正式文件，她向投資人展示的醫美設備照片，多數是從網路下載後再進行簡單合成，甚至盜用國外原廠宣傳照，藉此取信投資人。

她聲稱每單位投資150萬元，不但每個月可拿18萬元租金，每台儀器還不定期發放獎金，時間一到，還可拿回本金，以此手法吸金1.3億元，此外，巧女刻意形塑「資金雄厚」成功商業人士形象，開名車出入高級場合，還宣稱與醫界、商界關係良好，讓被害人誤以為投資案「門檻高、機會難得」，進而拉親友加入，形成類似老鼠會的層級式招募。

警方指出，該投資方案最大特徵就是強調「保本保息」、「高收益低風險」，且投資過程不透明，資金流向完全由巧女掌控，投資人既無法實際看到設備，也無法直接接觸所謂承租診所，只能被動等待配息，一旦資金流入減緩，整個騙局立刻崩盤，目前巧女及同夥共4人已逮捕到案送辦，將持續清查釐清是否有其他被害人。

巧女對外展示的醫美儀器設備照片多為網路盜圖合成。（警方提供）

假醫美董娘詐騙流程圖。（警方提供）

