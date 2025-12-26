為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    北捷攻擊案效應！彰化溪湖建醮總統12/28參香 警方維安升級

    2025/12/26 13:17 記者湯世名／彰化報導
    溪湖鎮24年一次建醮盛會，各宮廟卯足全力擺設醮壇、堡壘，為地方一大盛事。（資料照）

    溪湖鎮24年一次建醮盛會，各宮廟卯足全力擺設醮壇、堡壘，為地方一大盛事。（資料照）

    彰化縣溪湖鎮即將於29日到明年元月4日舉辦24年一次的「全鎮大建醮」，鎮內各宮廟卯足全力擺設醮壇、堡壘，為地方一大盛事，總統賴清德也將於28日蒞臨參香，備受地方期待，不過有鑑於日前北捷發生隨機殺人死傷慘重的事件，彰化縣警局也將維安升級，屆時將增派警力擴大警戒，將維安做到滴水不漏。

    根據資料，總統將於28日蒞臨溪湖鎮，先後到永安宮、福安宮參香，縣警局與溪湖警分局等單位多次與國安人員提前到現場會勘，進行維安部署；由於北捷事件效應，屆時包括警方、消防、醫護、義警、民防、義交及守望相助隊等單位都將出動，以應付各種可能的突發狀況。

    據了解，在北捷攻擊事件後，彰化縣警局將原本於28日部署的警力人數提高，至於具體警力人數為何，屬於機密範圍並未公布。當天除了總統級維安，人潮與交通也是一大重點，警方呼籲參加活動的民眾配合相關交通管制措施，以維護活動秩序和交通順暢。

    溪湖鎮24年一次建醮盛會，各宮廟卯足全力擺設醮壇、堡壘，備受矚目。（資料照）

    溪湖鎮24年一次建醮盛會，各宮廟卯足全力擺設醮壇、堡壘，備受矚目。（資料照）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播