中科院鵬園院區2億元標案資料外洩 工程師涉洩密助廠商搶標起訴

中科院「鵬園院區（屏東九鵬基地）驚爆標案機密外洩。（資料照）

國家中山科學研究院36歲工程師林睿彬涉嫌與光電廠商掛勾，為讓廠商順利取得2億元工程標案，洩漏招標圖說、廠商資格、專案進度等資訊，廠商除了給予8萬元酬金，順利得標另有7%後謝金等條件，但因標案資料外流被外界知悉，且有執法機關介入調查，中科院遂將標案下架，桃園地檢署今（26日）偵結，分別依洩密、背信未遂等罪嫌起訴林男等4人，並求處1年到2年6月徒刑。

林男為中科院資訊通訊研究所聯安計畫專案管理組技術師，負責中科院鵬園院區智慧型監控指管系統網電基礎工程標案相關業務，標案核定金額2億1500萬元，且需特定廠商資格才能投標，標案於今年8月間公告招標。

請繼續往下閱讀...

起訴指出，林男先是經由光電廠商51歲彭姓總工程師引介，結識另家光電公司68歲陳姓負責人及56歲陳姓協理，2人為順利取得鵬園院區工程標案，要求林男提供尚未公開的招標圖說、廠商資格、專案進度等資訊，並允諾支付每份標案資料8萬元或筆電等財物作為閱覽費，另與林男約定待順利得標後，再行支付標案金額7％當作後謝金，並將工程下包給予林男合作的工班，另由彭男擔任工程總工程師等條件。

起訴指出，林男自今年4月起數次於台北市、新北市飯店、餐廳或超商等處，將尚未公開、且去除中科院浮水印的標案資料交付，藉此幫助廠商取得標案，後因中科院鵬園院區工程標案資料外流為外界知悉且經執法機關調查，中科院遂將標案下架，廠商也未能順利得標。

桃園地檢署肅貪專組檢察官賴穎穎指揮法務部調查局國家安全維護工作站及新北市憲兵隊偵辦，今年9月2日發動執行，傳喚林男到案並向法院聲請羈押獲准，經分析比對林男手機、筆電等電磁記錄，發現陳姓負責人、陳姓協理及彭男等人均涉有重嫌，陸續執行搜索陳姓負責等3人住居及辦公處所共9處並傳喚到案。

檢方認為林男等4人涉洩密、背信罪嫌未遂罪嫌，林男另涉非公務員洩漏國防以外秘密罪嫌，今日偵結起訴、移審法院，並建請法院分別對林男、陳姓協理、陳姓負責人、彭男處有期徒刑2年6月、2年、1年6月、1年。

檢方指出，中科院為我國國防自主與軍事科技研發之核心重鎮，其研發成果關乎國家存亡與全民安全，將持續站在執法第一線，與各執法機關密切合作，全力防範任何危害國家安全、竊取國家機密或關鍵技術之不法行為，守護國人賴以生存的自由民主家園。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法