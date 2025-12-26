張文保全幹不下去原因曝！「一袋水果」槓上全社區

27歲曾任空軍志願役的張文犯下連續攻擊案。（記者王冠仁翻攝）

27歲曾任空軍志願役的張文，近日犯下連續攻擊案造成重大死傷，引發社會關注，他過去事蹟也遭起底。傳出張文非常在意自己的權益，也因此在從軍、擔任保全時引發爭執。他擔任社區保全時，曾因各種小事多次與社區住戶起爭議，還因為「一袋水果」與同事槓上。

根據《周刊王》報導，知情人士指出，張文因為個人個性，當兵時就因軍中文化，多次和長官、同袍爆發衝突。因酒駕遭汰除後，張文2022年曾任職社區保全，但在期間也多次和同事、住戶起爭執。

報導指，張文任職的社區大樓住戶，有時會單獨對特定保全送上心意，但張文一次交班時，因前一班的保全不願分享住戶所贈的水果而非常生氣，質疑對方「為何獨吞水果？」後來甚至鬧到報警。此外，他也因為各種雞毛蒜皮小事和社區住戶發生爭執，受到大量投訴，最後張文在2023年辭去保全一職，再無正職工作，主要靠母親每季匯款生活費。

警方偵辦張文連續殺人案，從金融機構陸續取得其金流與相關帳戶資料，經漏夜爬梳，警方證實張文的金流並無異常狀況，帳戶主要匯入金額都是來自他母親，張母近2年除每季匯3至6萬元不等給他，還曾另外匯10萬與45萬元兩筆大額款項，近兩年光是張母給他的資助金額即達82萬元。

據悉，張文父親是退休工程師，母親是退休的傳統產業會計，張母似乎有在鑽研投資理財，家境小康；張母相當疼愛張文，在金援張文這方面就可見一斑。警方還查出，這兩年來張文陸續有以存現金方式，將數千至數萬元不等金額存入中華郵政戶頭，警方不排除他還有打零工，以現金方式領薪水。

