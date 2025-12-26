為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    詐團新招！誘女2度交付逾百萬黃金 車手判刑1年半

    2025/12/26 12:29 記者顏宏駿／彰化報導
    女子被騙逾百萬元黃金，警方逮捕車手。（示意圖，彭博社）

    彰化縣黃女瀏覽臉書投資廣告，誤信詐騙集團，2度交付黃金及現金作為「股票投資款」，總計損失約新台幣114萬元。警方循線逮捕收取黃金的車手花男，該案經彰化地院審理，判處花男1年6月徒刑。

    警方表示，詐團為規避查緝，擔心被害人臨櫃大額提款，被行員追問原因會驚動警方，因此以各種話術要求被害人改用黃金代替現金。

    判決書指出，被告花男去年11月起加入詐團，集團成員先在臉書刊登投資廣告，吸引黃女加入LINE投資群組，對方佯稱下載「利豐e行動」APP投資股票可穩定獲利，誘其面交款項。

    11月16日花男依集團指示，假扮成「利豐e行動」投資專員，向黃女收取黃金114克（價值約30萬3354元）及現金8萬元；同月29日花男再向黃女收取黃金300克（價值約84萬15元），並交付收據。收款後，花男收到黃金後交予集團上游，透過層層轉移製造金流斷點。黃女事後發現APP無法提領獲利，驚覺受騙報警，警方循線查獲花男涉案。

    承審法官表示，被告擔任面交取款車手，向告訴人行使偽造之文書、特種文書，並向告訴人收取黃金114克、300克及詐欺贓款8萬元，以製造金流斷點，考量其在詐欺集團所擔任之角色犯罪動機、手段、告訴人所生損害、被告所得利益，判處1年6月徒刑。

    圖
    圖
