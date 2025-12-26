為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    發訊「黑鷹消滅青鳥」恐嚇多名綠委 董念台認罪判緩刑

    2025/12/26 12:19 記者張文川／台北報導
    再生受刑人服務中心社長董念台。（資料照）

    再生受刑人服務中心社長董念台，去年7月不滿公民團體發動青鳥行動，傳送威脅簡訊給民進黨多名立委，揚言要和出獄受刑人成立「黑鷹部隊」，揚言要消滅「青鳥」，並於同日中午受訪表示「如果青鳥規勸不聽，只好暴力伺候、直接打巴掌」；台北地檢署去年11月起訴董男；台北地院審理期間，董念台認罪，法官考量他認罪，依恐嚇公眾罪將董念台輕判2月，緩刑2年。可上訴。

    藍白去年間強推國會擴權法案引發議論，公民團體發起大規模抗議與救濟活動，名為「青鳥行動」。判決指出，董念台於去年7月17日上午8時許發出簡訊給陳培瑜、林楚茵等多名民進黨立委，簡訊內容指出「不知哪個傻蛋創造了青鳥集團，替台獨分子圍攻政治之事，那群小屁孩居然敢包圍立法院，鞏固民進黨的另類政治勢力」。

    簡訊接著提到「由於賴台獨分子以青鳥為榮，激起我打抱不平之心，並將成立黑鷹部隊，以消滅青鳥為己任，黑鷹部隊成員將以出獄受刑人為主，只要青鳥出入的場合，黑鷹必將全面包圍。」

    訊息傳開之後，董念台於同日中午接受媒體採訪時，更加碼揚言「如果這些青鳥都規勸不聽的話，只好暴力伺候，直接打巴掌」、「我是受刑人服務中心的老大，全國受刑人都把我當神看」。

    北檢偵查後認為，董念台的言論，包括「消滅、暴力伺候、打巴掌」等字眼，已構成恐嚇公眾，致使立委心生恐懼，將董男依妨害秩序、恐嚇公眾、恐嚇危害安全等罪提起公訴。

    北院審查庭獨任法官王子平認定，董男為接續犯，從重只論以一罪，審酌董念台長期針砭時事，理應知道與不同立場的人，應以理性對話溝通方式，尋求彼此共識，卻捨此而不為，竟出言恫嚇，所為不該，應予究責，但念及董男最終坦承犯行，輕判2月徒刑，得易科罰金6萬元；且認為董男經本案偵審程序，應能知所警惕，無再犯之虞，給予緩刑2年自新機會。

