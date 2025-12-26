鄭亦麟收賄198萬關說台電給電 檢斥：操控台電人員如線偶

「綠能科技產業推動中心」前副執行長鄭亦麟。（資料照）

經濟部「綠能科技產業推動中心」前副執行長鄭亦麟，任內涉嫌收受東煒建設約198萬元賄賂，向台電施壓爭取饋電容量，台北地檢署今依「貪污治罪條例」違背職務收賄罪、財產來源不明罪及違反洗錢防制法起訴鄭、東煒建設創辦人陳健盛、陳冠滔父子及鄭的父母鄭伍廷、李佳珍、弟弟鄭兆麟等6人，並斥責他「操控台電公司人員如線偶、視電力如私產」求刑14年。

檢方調查，2021年間，陳健盛、陳冠滔計畫以東煒名義在北市設立「網路資料數據中心暨儲能設備」，因而向台電提出東煒潭美C/S新設申請案，但台電因考量松山及內湖區是電瓶頸區域，無法核准供電；陳氏父子為了使台電核准供電，找上當時是「綠能科技產業推動中心副執行長」，且於經濟部政策評估整合辦公室任職的鄭亦麟。

檢方調查，鄭先是向不知情的台電蕭姓副總經理關說，聲稱此案是經濟部關心的案件，為雲東資料中心、國家重要政策，並將東煒的陳情函轉傳給蕭，希望台電設法優先核准供電給該公司；蕭誤以為這真的是經濟部重視國家政策，指示員工克服技術上困難，優先供電給東煒，且不久後，台電就核准東煒32MW電力申請，隔年間，東煒想要獲得更多電量，又再度透過鄭向台電關說，最終取得42MW電力申請。

檢方調查，鄭之後向陳氏父子邀功，陳家原本想以「裝潢費」方式包裝賄賂給錢，但被鄭拒絕後，換個方式以製作220萬元「顧問費」請款，扣除稅金後，將198萬元打入鄭的弟弟鄭兆麟帳戶中；鄭擔心此事曝光難以解釋，與父母與胞弟合謀，透過簽立虛假顧問契約、分23次提領現金等方式，掩飾賄賂金流。

檢方還發現，鄭亦麟名下帳戶另有不明金流，例如他2021年至2023年間，申報年度所得合計為679萬元，卻有不明財產601萬元，財產增加與收入顯不相當，且無法提出合理說明。

檢方認為，鄭亦麟利用其實質影響力，操控台電公司人員如線偶，視台電公司電力如私產，排除同時期松湖地區其他業者的新設或增設用電申請，使東煒公司得到台電公司准予核供用電申請，對電力申請的公平競争及台電公司合理經營破壞甚鉅，因犯後態度不佳、無悔意求刑14年；涉行賄的陳健盛、陳冠滔，檢方視其是否於審理中坦承犯行，分別建請判處1年6月或3年6月徒刑；涉洗錢的鄭父鄭母、鄭弟，則各求刑2年。

