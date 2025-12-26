讓愛與勇氣延續 北捷英雄余家昶的妻女發聲明感謝但盼勿涉隱私

北捷通往M7出口店鋪的施工牆上設置暫時性的余先生悼念牆。（記者甘孟霖攝）

27歲通緝犯張文19日在台北車站M7出口、捷運中山站連續傷人，桃園市民余家昶第一時間捨命攔阻，阻止傷害擴大；余家昶的妻女委託穩建聯合法律事務所，律師馮韋凱今天代表家屬發布聲明，籲請民眾勿再合成或散布余家昶與家屬的照片，對於想捐款表達慰問的善心民眾，盼用余家昶的名義改捐給其他個人或公益團體。

余家妻女發聲明婉拒外界捐款、勿合成照片

聲明指出，余先生不幸遇刺辭世，蒙政府、社會大眾及各方關懷與支持，余先生的家人身為受害人家屬，都深感於心、鄭重銘謝；部分媒體以文字或影音曝光余先生家人姓名、相貌，以及余先生身後事宜細節等，已讓家屬不堪其擾、個人隱私已嚴重被侵害，請立即撤除相關新聞報導或評論，以顧及受害人家屬的情緒；余先生遺孀與2位女兒，未接受任何媒體約訪、報導，日後也不同意，籲請媒體尊重余先生家屬身心悲痛，仍需修復的空間。

針對民眾感念余先生見義勇為的行為，聲明指出，民眾自行合成余先生與家人們照片在網路公開或散布，以表達緬懷之意，余先生家人雖然理解與感謝，請民眾顧慮余先生家人們仍處痛失至親情緒中，勿再繼續合成製作照片或續為散布。

聲明表示，感謝民眾想捐款表達慰問之意，但社會各界仍有需要援助的個人與團體，希望民眾改以余先生的名義，捐款給其他個人或公益團體，讓余先生的「愛與勇氣得以延續於社會的每一個角落」。

穩建聯合法律事務所律師馮韋凱代余先生的遺孀與女兒們發表聯合聲明。（記者周敏鴻翻攝）

