北捷案官員還要裝睡多久？ 黃智賢轟：這4項可以立刻做

為強化防災韌性，台北捷運市政府站及市府轉運站26日進行危安演練，模擬歹徒丟擲汽油彈、無差別攻擊的應變處置，並發送避難疏散告警細胞簡訊。（記者羅沛德攝）

27歲張嫌於19日在北車M7出口、捷運中山站犯下震驚全國的隨機殺人案。對此，名嘴黃智賢表示，官員還要裝睡多久？警察人力、資訊共享、配備更新、人工智慧這都是立刻可以開始做，可以真正加強打擊犯罪力道的事。政客請幹實事，不要講屁話，更不要遮掩，人民的命，是不能犧牲的底線。

黃智賢在臉書PO文表示，1225晚上8時30分，北捷北門站一列車上，有男子忽然大吼大叫，用雨傘大力敲打車窗，旅客驚恐逃竄，連包包，行李箱都扔在地上不顧，當然，那個男子是精神有狀況，也沒有攻擊人，但他當時也有可能突發攻擊人，人民驚恐逃命，是事實。

黃智賢指出，官員還要裝睡多久？要承認任何社會都會有1％到3％反社會人格，公共安全，不是只靠人民自救，不是只依賴人民善良，給人民安全感，是基本的要求，事實就是北捷捷運警察人數嚴重不足，總共只有200人，每時刻只有80人，就靠這80人，管整個台北捷運全線、車廂跟站體，還有地下街，這是笑話還是地獄梗？最起碼要求北捷警察員額，提升兩倍到600人，每時刻240人，管100多個站，這不過分吧，台北市這麼有錢，不能立刻做？

黃智賢續指，台灣所有縣市，尤其是有捷運的直轄市，總要讓各種特種警察，跟轄區警察如何共享資訊，連對講機都不通，如何在第一時間共打犯罪？第一步，讓對講機互通，或用其他高科技替代通訊，不要跟我說做不到吧！北捷運監視器日常維修，要不要查一下？要不要加強？北捷運監視器的規格很低，能不能提高規，必須能AI化，用軟體自動分析監視器畫面，可以用人臉腳步等特徵，電腦自動追蹤分析，而不是靠人工，土法煉鋼。

黃智賢直言，警察人力、資訊共享、配備更新，人工智慧，這都是立刻可以開始做，可以真正加強打擊犯罪力道的事，政客請幹實事，不要講屁話，更不要遮掩。人民的命，是不能犧牲的底線。

