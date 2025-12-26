北捷隨機攻擊殷鑑 中市211隊守望相助隊歲末加強動員

中市府攜手守望相助隊補強城市安全網。（圖：市府提供）

台北捷運日前發生連續攻擊事件，考量歲末活動多，台中市政府整合警政與民政體系，加強公共空間與社區周邊安全，民政局長吳世瑋表示，台中攜手211隊守望相助隊，將治安防線由派出所延伸至各街巷，加強巡邏盼助社區迅速應變，從源頭防範犯罪與意外。

吳世瑋指出，分布於各里的守望相助隊多由里長號召熱心民眾自發組成巡守隊，已成為維護治安不可或缺的基層支柱，以「警民協力」治安模式，長期針對昏暗巷弄、校園周邊及治安熱點進行定時巡邏，因成員均是在地人士，熟悉社區人事地物，能在第一時間發現可疑人、事、物，迅速通報警方處理，成為社區最可靠的「眼睛」與「耳朵」，有效嚇阻犯罪。

請繼續往下閱讀...

吳世瑋指出，近來北捷事件讓各界重視城市安全防護，社會安全網不能只靠警力，更需要民間力量參與，隨著新年將至，各地節慶活動接連舉辦、人潮增加，台中守望相助隊提高巡守密度，也提醒隊員巡守時提高警覺，發現異常即時通報，由警察優先處理，守望相助隊協助支援，透過警力、守望相助隊的公私協力，全面提升維安量能。

民政局指出，目前台中市共有211隊常年里守望相助隊，近1萬1千名巡守隊員，並於春安期間籌組近60隊春安守望相助隊，形成全年無休的社區防護網絡，市府支持守望相助隊運作，提供隊員保險、巡邏所需支出及裝備補助，包括每月4.5萬元巡邏工作費及一年3萬元裝備費；若與鄰里聯合巡守，裝備補助最高可達6萬元。

中守望相助隊加強社區巡邏。（圖：市府提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法