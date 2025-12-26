洩蔡英文訪中南美飛航資料！ 魯紀賢共諜案再起訴4人

曾獲全國扯鈴冠軍的扯鈴教練魯紀賢5年前被中共吸收，在台發展組織並刺探秘密。（資料照）

扯鈴教練魯紀賢因收受中共援助以宴飲、金錢為誘餌，吸收國軍現退役士官兵發展共諜組織，台北地院今年7月以違反「國家安全法」發展組織罪，判他10年4月徒刑；檢調當時就查出，魯還吸收前空軍中士林楚崡、林旻琪、中華航空前職員葛倉豪，藉由3人取得空軍內部未公開秘密及總統蔡英文出訪瓜地馬拉、貝里斯等秘密回報給中共，獲得26萬元報酬，台北地檢署今再依違反國安法及貪污治罪條例起訴魯、葛及林楚崡、陳旻琪共4人，並對4人求處4年至15年不等重刑。

檢方調查，魯是扯鈴教練出身，曾成立「襲鈴有限公司」承接商業動，因而於2016年結識洪門天地會青蓮堂總會長何俊元；魯透過何的介紹於2020年1月前往中國廣東省廣州市與「王浩、孫建」等人會晤，洽尋扯鈴商業活動機會。

請繼續往下閱讀...

檢方查出，同年4月29日至5月24日之間，魯再次應「王浩、孫建」2人邀約前往上海，期間，對方表明自己是中共國家安全部情工人員，負責情報收集分析、反間諜、政治保衛工作，希望借助魯的人脈對台灣進行情報收集，魯獲知後沒有拒絕，反而為了獲得中共資金挹注答應幫忙。

檢方調查，魯被中共吸收回台後，在士林區租屋為據點，找藝人郭書瑤的弟弟郭伯廷等人幫忙，以地下匯兌方式接收中共上千萬元資金，透過服役時的人脈吸收馮世維、常德隆、李得勝、林姿穎（改名林婕妤）、林明慧（改名林楚崡）等5名現退役士官兵（上述人員涉發展組織部分，已起訴、一審也已判刑）。

檢方還發現，魯從2022年4月起陸續吸收曾在空軍第一聯隊第一維護補給大隊場站維護中隊任職的飛機機械士中士林楚崡、華航聯合管制處簽派部前航機簽派員葛倉豪，並透過林楚崡吸收曾於空軍第七信航管資訊中隊任職擔任有限中心設備維護中士的陳旻琪。

檢方查出，魯利用林楚崡、陳旻琪取得「空軍松山基地指揮部112年『精神戰力專案教育』具體做法」、「空軍戰術管制聯隊主動式風險管理執行作法」、「空軍戰術管制聯隊112年『風險管理與危機處理』執行作法（草案）」、「地免失事公報」等內部秘密；另又命葛進入華航內網，拍攝「2023年民主夥伴共榮之旅出訪行程有關專機起降時間及機場資訊」。

檢方調查，魯取得上述資料後，透過外觀寫著「計算機」實為共諜傳輸軟體的APP把資料回傳給「王浩、孫建」；對方則以地下匯兌方式把錢交給魯，魯再分給陳21萬5千元、葛4萬5千元。

檢方認為，4人所為涉犯違反國安法「為中國洩漏、交付公務上應秘密文書、電磁記錄」及貪污治罪條例違背職務收受賄賂罪嫌。

檢方並認為，魯為首謀，為了貪圖個人利益而與中共情工人員勾結，林楚崡、陳旻琪當時為退役或現役軍人身分，敗壞官箴及軍人武德，因小利背棄隊國家的忠誠，戕害軍譽且嚴重影響民心士氣；葛背棄自身專業罔顧飛安及元首安全，對魯求刑15年、林8年、陳7年、葛4年。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法